Alpine se rindió a los pies del público argentino durante la exhibición de Franco Colapinto en Palermo

Alpine destacó la energía y el fervor de los fanáticos tras una jornada que combinó velocidad, multitud y un clima pocas veces visto.

La exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires fue mucho más que una demostración de velocidad. A medida que el monoplaza Lotus E20 rugía por las calles de Palermo, la multitud estalló en vítores. La respuesta del público fue tan intensa que Alpine no dudó en expresarlo en sus redes sociales: “¡Esta gente es realmente increíble!”.

Alpine se rindió a los pies del público argentino Alpine se rindió a los pies del público argentino

El espectáculo comenzó cuando el motor V8 de Renault resonó en el aire, y la ciudad de Buenos Aires se llenó de adrenalina. En la recta de Libertador, los trompos de Colapinto y el humo de los neumáticos desataron el delirio, mientras la multitud coreaba su nombre.

Emoción familiar y conexión con la gente Pero la exhibición no solo fue un despliegue de habilidad y potencia. Colapinto también vivió un emotivo momento al girar frente a su abuela, quien presenció la escena desde pocos metros de los boxes. Antes de comenzar, Franco se acercó a saludarla, en una muestra de cercanía que conmovió tanto al público como al propio piloto.