Insólito video: un hincha brasileño intentó "mufar" a la Selección argentina con la estatua de Rocky Balboa

Un grupo de hinchas brasileños colocó indumentaria albiceleste sobre la estatua de Rocky Balboa en Filadelfia, por la creencia de que "trae mala suerte".

La hinchada de Brasil intentó mufar a la Selección Argentina en la ciudad estadounidense de Filadelfia, con un insólito gesto en la previa de la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026.

El jueves por la noche, un grupo de hinchas de la verdeamarela compró una camiseta del equipo dirigido por Lionel Scaloni y la colocó sobre la estatua de Rocky Balboa, ubicada en las escalinatas del Museo de Arte de Filadelfia, en el estado de Pensilvania, por una creencia que asocia al monumento con la mala suerte en los partidos futbolísticos.

En el video del episodio se observa a un simpatizante de Brasil que se trepa a la estatua con una camiseta argentina recién comprada. Luego, la acomoda sobre la figura de Rocky Balboa.

Mirá el video: intentaron mufar a la Selección argentina El insólito accionar se dio después de la goleada 3-0 de Argentina ante Argelia y tras el empate 1-1 de Brasil frente a Marruecos en su debut. Ese contraste entre los primeros resultados generó preocupación entre hinchas brasileños, que se organizaron para llevar adelante el gesto antes del partido que el equipo de Carlo Ancelotti va a disputar contra Haití este viernes desde las 21:30.

Qué es la maldición de la estatua de Rocky Balboa En los últimos días trascendió que existe una creencia que vincula a la estatua de Rocky Balboa, el boxeador interpretado por Sylvester Stallone, con la mala suerte. Es que relacionan al boxeador más famoso del cine con una supuesta maldición que persigue a todo equipo cuya camiseta vista a la estatua.