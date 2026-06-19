La Selección argentina ajusta detalles para el duelo con Austria: las buenas noticias que recibió Scaloni

La Selección argentina completó este viernes una nueva jornada de entrenamientos en Kansas City con la mirada puesta en el compromiso frente a Austria, correspondiente a la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026 . A tres días del encuentro, Lionel Scaloni recibió señales alentadoras desde el aspecto físico y comienza a delinear el equipo que buscará encaminar la clasificación a los dieciseisavos de final.

Una de las noticias más positivas de la práctica estuvo relacionada con Gonzalo Montiel. Luego de realizar tareas diferenciadas en gimnasio durante la jornada anterior por una contractura en el isquiotibial derecho, el lateral volvió a trabajar sobre el césped y participó de los movimientos con normalidad.

También evolucionó favorablemente Nicolás Tagliafico. El defensor completó por segundo día consecutivo actividades junto al resto del plantel y continúa avanzando en su recuperación del desgarro en el sóleo izquierdo, una situación que abre la puerta a una posible convocatoria para el próximo encuentro.

La presencia de Montiel en el entrenamiento llevó tranquilidad al cuerpo técnico, que sigue de cerca la condición física de todos los jugadores. Más allá de la mejoría del futbolista de River Plate, Nahuel Molina aparece con chances concretas de regresar al equipo titular.

#SelecciónMayor Pasó otro día de preparación en #Kansas . ¡Este grupo sigue enfocado en lo que viene! #MásJuntosQueNunca pic.twitter.com/uYOMespjPr

El lateral del Atlético de Madrid ya dejó atrás las molestias que condicionaron su preparación previa al Mundial y viene sumando ritmo de competencia. Por ese motivo, Scaloni evalúa devolverle un lugar entre los once iniciales para el choque frente a Austria.

En cuanto a Tagliafico, la intención del cuerpo técnico es manejar los tiempos con cautela. Aunque su evolución es positiva, la respuesta que brindó Facundo Medina en el debut ante Argelia le permite a la Selección no acelerar procesos y priorizar una recuperación completa.

Dos puestos que siguen bajo análisis

Además del lateral derecho, la otra gran incógnita aparece en el frente de ataque. Lautaro Martínez comenzó como titular ante Argelia, pero Julián Álvarez dejó una buena imagen tras ingresar en el segundo tiempo y vuelve a disputar seriamente un lugar en la formación.

Lautaro Martínez, una de las dudas para el próximo desafío de la Selección argentina en el Mundial 2026. X @Argentina

El delantero del Manchester City llegó al Mundial con una inflamación en el tobillo izquierdo, pero actualmente se encuentra en plenitud física. Por eso, la decisión final dependerá de las pruebas que realice Scaloni durante los próximos entrenamientos.

Otra situación a seguir es la de Thiago Almada. El mediocampista ofensivo fue titular en el estreno, aunque Nicolás González ofreció alternativas interesantes cuando ingresó desde el banco y aparece como una de las opciones que maneja el entrenador.

El posible equipo para enfrentar a Austria

Con varias recuperaciones y algunas decisiones todavía pendientes, Scaloni comienza a darle forma al equipo que afrontará un partido de gran importancia para las aspiraciones argentinas en el Mundial.

La formación que hoy aparece como probable tiene a Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

Todavía quedan dos entrenamientos por delante, pero la tendencia empieza a marcar el regreso de algunos futbolistas y una competencia abierta en varios sectores del campo. Como suele ocurrir en el ciclo Scaloni, las definiciones llegarán cerca del partido.

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