Lula, presidente de Brasil, se burló de Neymar por su ausencia en lo que va del Mundial: "El primer convocado home office"

Lula da Silva, presidente brasileño, ironizó sobre la situación de Neymar, quien sigue recuperándose de una lesión y todavía no debutó en la Copa del Mundo.

La ausencia de Neymar en los primeros compromisos de Brasil en el Mundial 2026 sigue dando que hablar. Mientras el delantero continúa recuperándose de una lesión muscular y trabaja de manera diferenciada, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva sorprendió con una irónica referencia al capitán de la Canarinha durante un acto realizado en Belo Horizonte.

Todo comenzó cuando un niño mencionó a Neymar como el mejor futbolista brasileño de la actualidad. Lula respondió entre risas: "¿Neymar? Ni siquiera está jugando". Pero no se quedó ahí. Segundos después lanzó una frase que rápidamente se volvió viral: "Ayer vi en internet que Neymar es el primer convocado home office del mundo".

La chicana de Lula a Neymar por su ausencia en el Mundial La chicana de Lula a Neymar por su ausencia en el Mundial @brunoguzzo El mandatario incluso profundizó la broma al señalar que algún día habría que formar una selección con inteligencia artificial. "Once Pelés", disparó, despertando las carcajadas de los presentes y generando un fuerte revuelo en las redes sociales brasileñas.

Mientras tanto, Neymar permanece en Nueva Jersey y no acompañó al plantel a Filadelfia para el partido ante Haití. La Confederación Brasileña de Fútbol informó que el atacante continúa con su puesta a punto física y que el objetivo es que pueda estar disponible para el último encuentro de la fase de grupos frente a Escocia.