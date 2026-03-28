Escándalo en África: Senegal desafió a la CAF y exhibió la copa que le adjudicó a Marruecos

Senegal celebró su título de la Copa de África antes de un amistoso con Perú, aunque la CAF ya se lo había adjudicado a Marruecos.

Senegal festejó con la Copa Africana de Naciones antes del amistoso con Perú, aunque la CAF ya se la adjudicó a Marruecos.

La decisión de la CAF se dio semanas después de la final, en la que Senegal había ganado 1-0 en el campo de juego. Sin embargo, el organismo resolvió darle el partido por perdido y adjudicarle el título a Marruecos por un abandono momentáneo del equipo senegalés tras un fallo arbitral polémico.

Senegal mostró el trofeo pese a la sanción de la CAF Embed Des images que l’on aime voir pic.twitter.com/Wr67IBVDsO — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) March 28, 2026 Lejos de aceptar la sanción, la Federación Senegalesa de Fútbol calificó el fallo como un “robo administrativo” y organizó un acto simbólico para reivindicar su consagración. Con el apoyo de miles de hinchas, el plantel celebró públicamente el título, desafiando abiertamente la resolución oficial.

El conflicto ya escaló al plano legal. Senegal presentó un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y busca acelerar los tiempos para obtener un fallo en los próximos meses. Desde su entorno aseguran que la medida de la CAF es “absurda” y que atenta contra los principios del deporte.