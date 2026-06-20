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En vivo: Costa de Marfil le perdonó la vida y Alemania se lo dio vuelta 2-1 con un doblete del "Tanque" Undav

Alemania perdía 1-0 ante Costa de Marfil, pero Nagelsmann mandó a la cancha al delantero del Stuttgart y se convirtió en el héroe de la clasificación a 16avos.

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Kimmich y Nmecha de Alemania, intentan quitarle el balón al indescifrable Diomande, de Costa de Marfil.

Kimmich y Nmecha de Alemania, intentan quitarle el balón al indescifrable Diomande, de Costa de Marfil.

EFE

Alemania le ganó 2-1 a Costa de Marfil por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 en un encuentro que se disputó en el Toronto Stadium, en Canadá, y tiene frente a frente a dos selecciones que comenzaron el torneo con una victoria.

Franck Kessié abrió el marcador para el equipo africano cuando se jugaban 30 minutos del primer tiempo.

Costa de Marfil abrió la cuenta ante Alemania

Franck Kessié marcó el 1-0 de Costa de Marfil

Cuando se jugaban 23' del complemento, Deniz Undav aprovechó un centro desde la derecha y empató el juego para los alemanes.

Undav la empujó para el 1-1 de Alemania

Alemania lo ganó en tiempo de descuento

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Alemania vs Costa de Marfil

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