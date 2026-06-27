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Bélgica se metió en dieciseisavos al golear 5-1 a la Nueva Zelanda de Tim Payne, que quedó eliminada

Bélgica ganó con goles de Leandro Trossard por duplicado, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Alexis Saelemaekers. Elijah Just descontó para Nueva Zelanda.

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Bélgica le pasó por arriba a Nueva Zelanda en el BC Place de Vancouver, Canadá.

Bélgica le pasó por arriba a Nueva Zelanda en el BC Place de Vancouver, Canadá.

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Por la última fecha de la primera fase, Bélgica aplastó 5-1 a la Nueva Zelanda de Tim Payne en el BC Place de Vancouver, Canadá, y se aseguró así la clasificación a dieciseisavos de final del Mundial 2026. Los de Oceanía quedaron eliminados. En simultáneo, Egipto e Irán empataron 1-1 en Seattle.

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El gol de Trossard para el 1-0 de Bélgica

El segundo gol de Trossard para el 2-0 de Bélgica

El golazo de De Bruyne para el 3-0 de Bélgica

El gol de Just para el descuento de Nueva Zelanda

El gol de Lukaku para el 4-1 de Bélgica

El gol de Saelemaekers para el 5-1 de Bélgica

El minuto a minuto de Nueva Zelanda - Bélgica

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