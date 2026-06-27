Bélgica se metió en dieciseisavos al golear 5-1 a la Nueva Zelanda de Tim Payne, que quedó eliminada
Bélgica ganó con goles de Leandro Trossard por duplicado, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Alexis Saelemaekers. Elijah Just descontó para Nueva Zelanda.
Por la última fecha de la primera fase, Bélgica aplastó 5-1 a la Nueva Zelanda de Tim Payne en el BC Place de Vancouver, Canadá, y se aseguró así la clasificación a dieciseisavos de final del Mundial 2026. Los de Oceanía quedaron eliminados. En simultáneo, Egipto e Irán empataron 1-1 en Seattle.
Noticia en construcción...
El gol de Trossard para el 1-0 de Bélgica
El segundo gol de Trossard para el 2-0 de Bélgica
El golazo de De Bruyne para el 3-0 de Bélgica
El gol de Just para el descuento de Nueva Zelanda
El gol de Lukaku para el 4-1 de Bélgica
El gol de Saelemaekers para el 5-1 de Bélgica
El minuto a minuto de Nueva Zelanda - Bélgica
Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios
MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.
Entre todos los participantes se sorteará un Smart TV de 55 pulgadas para el primer ganador y camisetas oficiales de la Selección Argentina para el segundo y tercer puesto. ¡Tenés tiempo hasta el 28 de junio!