Con un gol de Salah, Egipto lo dio vuelta y superó 3-1 a la Nueva Zelanda de Tim Payne

Nueva Zelanda ganaba en Vancouver con un gol de Surman asistido por Payne, pero Egipto remontó con tantos de Ziko, Salah y Trézéguet.

Por la fecha 2 del Mundial 2026, en el BC Place de Vancouver, Canadá, la Nueva Zelanda de Tim Payne no pudo mantener la ventaja frente a la Egipto de Mohamed Salah, que se impuso 3-1 y obtuvo un triunfo clave para la clasificación en el Grupo G, especialmente después del 0-0 entre Bélgica e Irán.

Los All Whites comenzaron ganando con un gol de Finn Surman en el primer tiempo. Pero los Faraones lo dieron vuelta en el complemento con tantos de Mostafa Ziko, Mohamed Salah y Mahmoud Trézéguet. De este modo, obtuvieron su primera victoria en una Copa del Mundo y pusieron un pie en los dieciseisavos de final.

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El gol de Surman con asistencia de Tim Payne para el 1-0 de Nueva Zelanda DSports El gol de Ziko para el empate de Egipto DE CABEZA TAMBIÉN LLEGÓ EL EMPATE DE LOS FARAONES: Zico estampó el 1-1 de Egipto contra Nueva Zelanda.



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Salah avisó donde iría el tiro de esquina y el 7 de Egipto se lanzó de palomita para poner el 3-1 ante Nueva Zelanda.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/DdgEQkAA5a — DSPORTS (@DSports) June 22, 2026 El minuto a minuto de Nueva Zelanda - Egipto Participá de la raspadita de MDZ y ganá increíbles premios MDZ lanzó "Testigo de las tres estrellas", un concurso interactivo que invita a los usuarios a participar de una raspadita digital inspirada en los tres títulos mundiales de la Selección Argentina. Para jugar, solo hay que completar los datos haciendo click acá y encontrar las tres copas correspondientes a los Mundiales de 1978, 1986 y 2022.