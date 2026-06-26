Senegal hizo lo que tenía que hacer: ganó por goleada, eliminó a Irak y ahora debe esperar

El conjunto africano se impuso 5 a o en el cierre del Grupo I y se ilusiona con clasificar a 16avos. como uno de los mejores terceros.

Senegal hizo su parte con una contundente victoria por 5-0 ante Irak en la tercera y última fecha del Grupo I, dando así un salto importante en la tabla de los mejores terceros del Mundial 2026. Después de llegar a la última fecha sin puntos y con una diferencia de gol desfavorable, los Leones de la Teranga consiguieron el resultado que necesitaban para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a los 16avos de final.

Las chances de Senegal La amplia goleada le permitió a Senegal mejorar de manera significativa su diferencia de gol, un criterio clave para definir a los mejores terceros en caso de igualdad de puntos. Gracias a ese resultado, los africanos se metieron de lleno en la pelea por uno de los ocho boletos disponibles para la fase eliminatoria.

Ahora, el seleccionado senegalés deberá esperar el desenlace del resto de los grupos para conocer si esos tres puntos y la diferencia conseguida alcanzan para asegurar su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026.