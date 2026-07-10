La reacción de la prensa francesa al arbitraje de Facundo Tello en el duelo entre Francia y Marruecos

La actuación del juez argentino generó repercusiones después del encuentro que definió a uno de los semifinalistas del Mundial.

Facundo Tello estuvo a cargo del encuentro que clasificó a Francia a las semifinales del Mundial 2026.

Las miradas sobre Facundo Tello estuvieron puestas desde mucho antes del inicio del duelo entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026. El árbitro argentino fue designado por la FIFA para conducir un importante cruce y llegaba rodeado de cuestionamientos desde la prensa francesa por algunas polémicas de su trayectoria.

Pese a ese contexto, el presidente del Comité de Árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, mantuvo su confianza en el bahiense y lo eligió para impartir justicia en un partido que terminó con victoria francesa y clasificación a las semifinales, donde el equipo de Didier Deschamps espera por el ganador del cruce entre España y Bélgica.

Durante el encuentro hubo una acción que despertó la protesta de Kylian Mbappé, vinculada con el penal sancionado a favor del conjunto francés. El delantero explicó la situación una vez finalizado el partido: “Fue difícil porque hubo una confusión”. Luego agregó: “El árbitro me dijo primero que había penal. Me preparo. Después viene y me dice que quizás no había penal”. Finalmente, completó: “Me desconcentró. No había vivido una situación así”.

Mbappé le protesta a Facundo Tello por la demora en el penal. EFE La evaluación de la prensa francesa Más allá de ese episodio, el desempeño de Tello recibió una valoración positiva por parte de L'Equipe, uno de los periódicos deportivos más prestigiosos de Francia. El medio calificó al árbitro argentino con 6 puntos y consideró que "controló bien a los protagonistas del encuentro".

En su análisis, el diario también destacó el criterio arbitral aplicado durante el partido. “En línea con las directrices arbitrales de la FIFA, Tello dejó jugar en la mayor medida posible, algo que pudo sorprender a Désiré Doué en su duelo con Achraf Hakimi durante la primera mitad”, señalaron.