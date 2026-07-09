Caos en París tras la clasificación de Francia a semifinales del Mundial: disturbios y fuerte operativo policial

La clasificación de Francia a las semifinales del Mundial 2026 al vencer a Marruecos derivó en incidentes en distintos puntos de la capital francesa.

Caos en París tras la eliminación de Marruecos en el Mundial: disturbios y fuerte operativo policial

La victoria de Francia sobre Marruecos, que le permitió avanzar a las semifinales del Mundial 2026, desató una noche de tensión en París, donde miles de personas salieron a las calles para celebrar el triunfo, aunque los festejos derivaron en disturbios y enfrentamientos con la Policía.

Pese al importante operativo de seguridad desplegado por las autoridades francesas para prevenir incidentes, en distintos sectores de la capital se registraron escenas de caos, con bengalas, destrozos y la intervención de las fuerzas de seguridad para intentar controlar a los grupos más violentos. Las autoridades ya habían catalogado el encuentro como de alto riesgo debido al antecedente de los incidentes registrados tras el Francia-Marruecos del Mundial de Qatar 2022.

Desde varias horas antes del partido, miles de simpatizantes se concentraron en los Campos Elíseos y otros puntos emblemáticos de la ciudad para seguir el encuentro en pantallas gigantes y bares. Tras el pitazo final, los festejos rápidamente se mezclaron con hechos de violencia.

Disturbios con la policía de París tras la clasificación de Francia a la semifinal del Mundial En redes sociales comenzaron a circular numerosos videos que muestran el lanzamiento de fuegos artificiales, vehículos rodeados por multitudes y enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales.

El video de la Torre Eiffel Una de las publicaciones más difundidas aseguró que la Torre Eiffel se había incendiado durante los disturbios. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial de que el monumento haya sufrido daños.