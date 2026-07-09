De qué murió Ramiro Agulla, el reconocido publicista detrás de campañas que marcaron una época

El publicista Ramiro Agulla , una de las figuras más influyentes de la publicidad argentina contemporánea, murió este miércoles tras sufrir una grave complicación de salud. El creativo, responsable de campañas que quedaron en la memoria colectiva de los argentinos, tenía 62 años.

Según trascendió, Agulla falleció luego de que su estado de salud se agravara a raíz de una neumonía. El publicista había sido hospitalizado y la evolución del cuadro derivó en un shock séptico, causa que finalmente provocó su muerte.

El publicista Ramiro Agulla murió este jueves después de que se complicara su cuadro de neumonía.

La noticia generó una fuerte repercusión en el mundo de la publicidad y la comunicación, donde Agulla era considerado uno de los grandes referentes de las últimas décadas. Su trayectoria estuvo marcada por campañas comerciales que revolucionaron la industria y por un importante trabajo en comunicación política.

Entre quienes lo despidieron públicamente estuvo su histórico socio creativo, Carlos Baccetti quien a través de las redes sociales compartió una fotografía de ambos cuando eran jóvenes y escribió: "Feliz viaje hermano".

En otra publicación, el legendario compañero de Agulla recordó la historia compartida con un mensaje cargado de emoción: "Solo cambia la ubicación del logo... pero los amigos no desaparecen... solo mueren. Siempre vivo para mí".

La carrera de Agulla

Agulla nació en 1964 en Río Gallegos y desde muy chico se radicó en Buenos Aires. Tras formarse en la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad, comenzó su carrera profesional hasta convertirse, junto a Baccetti, en uno de los publicistas más exitosos del país.

Su nombre quedó asociado a campañas emblemáticas como "La llama que llama", para Telecom, "Gueropa", para Renault, y "El Oso", para Quilmes. También fue uno de los pioneros del marketing político moderno en Argentina, con recordados trabajos para Fernando de la Rúa, Carlos Menem y otros dirigentes nacionales e internacionales.

En los últimos años continuó desarrollando campañas de comunicación desde su agencia Roma y siguió vinculado al ámbito político y publicitario hasta el final de su carrera.