Murió el destacado publicista Ramiro Agulla, la mente detrás de "La llama que llama"

Tenía una destacada trayectoria en la publicidad argentina y fue uno de los creativos más influyentes de los años 90. Junto a Carlos Baccetti creó campañas que dejaron huella tanto en el mundo comercial como en la política.

El publicista Ramiro Agulla murió este jueves por la madrugada, según confirmaron fuentes cercanas. Figura central de la publicidad argentina durante la década de 1990, fue el responsable de algunas de las campañas más recordadas de las últimas décadas, tanto en el ámbito comercial como en el político.

De acuerdo con la información conocida, Agulla se encontraba internado en un sanatorio, donde finalmente falleció. Según trascendió, tenía un cuadro de neumonía que se complicó y derivó en un shock séptico, es decir, una infección generalizada.

El creativo detrás de campañas históricas Ramiro Agulla construyó una de las carreras más exitosas de la publicidad argentina. Junto a Carlos Baccetti lideró una dupla creativa que revolucionó la comunicación de marcas y campañas electorales con piezas que quedaron grabadas en la memoria colectiva.

Carlos Baccetti junto a Ramiro Agulla. Entre sus trabajos más emblemáticos se encuentra el comercial "La llama que llama", realizado para Telecom, considerado uno de los avisos publicitarios más exitosos y recordados de la televisión argentina por su humor y creatividad.

La campaña que llevó a Fernando de la Rúa a la Presidencia Además de su trabajo para grandes marcas, Agulla tuvo un papel determinante en la política argentina. Junto a Baccetti diseñó la campaña presidencial de Fernando de la Rúa en 1999, recordada por el eslogan "Dicen que soy aburrido", una estrategia que transformó una crítica al entonces candidato en un recurso de comunicación que terminó convirtiéndose en uno de los mensajes políticos más recordados de la historia reciente del país.