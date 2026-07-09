Patricias Mendocinas: las mujeres que la historia olvida reconocer

Las Patricias Mendocinas no solo aportaron su fortuna para el Ejército de los Andes, sino que también jugaron un papel vital en la confección de sus uniformes.

Las Patricias Mendocinas son un grupo de mujeres que fue clave para la campaña libertadora de José de San Martín.

Las Patricias Mendocinas fue un grupo de, inicialmente, 14 mujeres lideradas por María de los Remedios de Escalada, esposa de José de San Martín. La primera aparición de la agrupación sucedió en 1812, cuando todas ellas donaron el dinero necesario para la compra de fusiles, que posteriormente ayudarían al desvalorizado Ejército de los Andes.

Aunque es cierto que la contribución monetaria por parte de las damas se extendió durante años, acompañando incluso en la expedición libertadora, las mencionadas también cumplieron roles fundamentales en la confección de uniformes. Así como lo señala la literatura en la región de Cuyo, donde se destaca la participación de mujeres indias y mestizas en la elaboración de la vestimenta, logrando teñir de azul con las raíces de arbustos del Valle de Uco.

Varias mujeres participaron durante las batallas; muchas accedieron a que sus hijos se unieran al ejército y otras dejaron su vida de lado para acompañar las acciones libertadoras.

Pero el hecho quizás más recordado fue durante la Navidad de 1816. Donde las mendocinas, reunidas en la casa de Manuel Olazabal, donaron parte de sus fortunas, sus alianzas y joyas para poder colaborar con San Martín y su batallón. Además, por pedido del General, se concibió y confeccionó la Bandera del Ejército de los Andes, como insignia distintiva durante la batalla.