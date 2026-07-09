La huella de la Scaloneta en el fútbol argentino

Por qué la Scaloneta ya marcó un antes y un después en el fútbol argentino. Hay equipos que ganan títulos. Otros cambian una época.

La “Scaloneta ” pertenece a esa categoría mucho más difícil de integrar: la de los equipos que modifican la manera en que un país se mira a sí mismo. Lo ocurrido este martes en Atlanta ante Egipto no fue solo una clasificación a cuartos de final. Fue una nueva demostración de un rasgo que esta Selección convirtió en identidad: competir hasta el último segundo.

Cuando caía 0-2 y el fantasma de la eliminación temprana ya rondaba, Argentina no entró en pánico. Encontró una respuesta. No desde la desesperación, sino desde una mentalidad construida durante años. Esa es, quizá, la mayor herencia de Lionel Scaloni: convencer a un grupo de futbolistas de que ningún resultado es definitivo mientras quede un segundo por jugar.

La “Scaloneta” pertenece a esa categoría mucho más difícil de integrar. Archivo. El corazón de un equipo que aprendió a resistir Enzo Fernández lo resumió mejor que nadie después del 3-2: "Acabo de hacer el gol de mi vida. Estábamos afuera y empujamos con lo que sabemos. Somos un equipo con corazón". La palabra clave no es "corazón". Es "sabemos", porque esta Selección Argentina ya no depende solo de la inspiración o de momentos extraordinarios. Depende de una manera de competir aprendida. Sabe sufrir, sabe esperar, sabe reaccionar y entiende que la fuerza del grupo puede compensar cualquier dificultad individual.

De equipo a identidad Por eso la Scaloneta trascendió el fútbol. En un país habituado a la incertidumbre, este grupo regaló algo escaso: confianza. Les mostró a millones de argentinos que se puede atravesar la adversidad sin quebrarse, que el liderazgo puede ser sereno y que el éxito colectivo muchas veces pesa más que el talento individual. Antes de la Scaloneta, muchas veces se esperaba que una individualidad resolviera los partidos. Este equipo volvió a poner al grupo en el centro de la escena. Por eso los pibes ya no solo imitan goles. Imitan actitudes: el esfuerzo de Julián Álvarez, la intensidad de Enzo Fernández, la inteligencia de Alexis Mac Allister y la personalidad de Emiliano Martínez. Y "Muchachos" dejó de ser una canción para convertirse en un himno generacional.

El legado que cruzó fronteras Eso explica por qué el festejo se repitió en cada rincón de la Argentina y también en lugares tan lejanos como Bangladesh, Vietnam o distintos países de África. Lo que millones siguen ya no es solamente a un campeón del mundo. Siguen una historia que representa algo más grande que un resultado: la certeza de que un equipo puede sobreponerse a cualquier adversidad sin renunciar a su identidad. El fútbol tiene la capacidad de convertir noventa minutos en memoria colectiva. Hay partidos que se borran. Otros ya nacen como historia. Este 3-2 ante Egipto pertenece a esa segunda categoría. Dentro de algunos años quizá nadie recuerde los detalles del partido. Pero sí permanecerá la sensación que dejó ese día: la de un equipo que, incluso cuando parecía derrotado, volvió a demostrar por qué ya marcó un antes y un después en el fútbol argentino.