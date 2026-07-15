Cómo celebrar el Día del Amigo comiendo con descuentos en Mendoza

En la previa del Día del Amigo distintos municipios dieron a conocer su estrategia para captar clientes. Godoy Cruz confirmó una propuesta gratuita con música retro, pizzas, bebidas y grandes recuerdos en el Espacio Arizu. Será el próximo sábado 25 de julio a las 19, sin cobro de entrada pero hasta completar la capacidad del lugar.

Asimismo, el encuentro combinará música, gastronomía y un ambiente pensado para compartir con amigos . En este sentido, la idea es ofrecer una experiencia que invite a recordar grandes momentos y celebrar esos vínculos que perduran en el tiempo.

La banda sonora de la noche estará a cargo de los DJ 5 MIX, reconocidos por la experiencia musical «Que Vuelvan los Lentos».

Asimismo, durante la jornada sonarán los clásicos de las décadas del 80, 90 y 2000. Así, se podrá revivir las canciones que marcaron distintas generaciones y crear nuevos recuerdos entre amigos.

En esta ocasión, el sabor también será protagonista con diversas propuestas gastronómicas. Así, habrá promociones de pizzas y bebidas pensadas para compartir entre amigos mientras suenan los grandes clásicos de los 80, 90 y 2000.

Por lo tanto, para acompañar la experiencia, se podrá elegir entre las siguientes promociones:

«Clásica» – promo 1 : dos porciones de pizza muzzarella por $4.000 (con opción libre de gluten).

: dos porciones de pizza muzzarella por $4.000 (con opción libre de gluten). «Especial» – promo 2 : dos porciones de pizzas especiales (fugazzeta, fugazza rellena con jamón, cuatro quesos o jamón con morrón) por $7.000 (también con opción libre de gluten).

: dos porciones de pizzas especiales (fugazzeta, fugazza rellena con jamón, cuatro quesos o jamón con morrón) por $7.000 (también con opción libre de gluten). «Combinada» – promo 3: una porción de muzzarella y una especial por $6.000.

En tanto, también habrá promociones de bebidas:

Cerveza artesanal (pinta): $5.000.

Botella de vino o champagne: $10.000.

Vaso de gin o vermut: $4.000.

Para cerrar la noche, también se podrá disfrutar de un café acompañado por un chocolate.

Con esta propuesta, Godoy Cruz vuelve a generar espacios de encuentro donde la música, la gastronomía y la amistad son protagonistas, reafirmando que las experiencias nos unen.