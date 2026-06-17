El desgarrador relato de Ricardo, el padre de "Gaspi", tras la trágica muerte: "Dolor inmenso"

El padre del joven argentino que falleció en el accidente aéreo de Brasil dialogó con Nelson Castro y conmovió a todos.

Ricardo Prim, padre de "Gaspi", rompió el silencio en las últimas horas y lo hizo en una entrevista con Nelson Castro. El hombre decidió hablar en medio del durísimo momento que está pasando tras la irreparable pérdida de su hijo.

"Yo tengo un dolor inmenso, un dolor que nunca sentí y eso que yo soy un tipo fuerte", comenzó diciendo en la entrevista que realizó para Radio Rivadavia con el periodista. También destacó que fue "muy injusto".

"Era mi nene, entonces no tomaba magnitud de lo que él generaba en la gente. Vienen acá a la librería a entregarme cosas y vienen los padres de los chicos a agradecerme porque los pibes se divertían con Gaspi", comentó.

El doloroso relato del padre de "Gaspi" También remarcó que esta situación le da una "tristeza infinita y un dolor enorme. Me va a ser muy difícil vivir sin Gaspi porque me llamaba y me mandaba mensajes". Este relato conmocionó a todos los seguidores que tenía su hijo.