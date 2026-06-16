En medio del dolor: la familia de "Gaspi" denunció falsas colectas y confirmó cuándo será el traslado

A través de un comunicado, el entorno del youtuber aclaró que no están pidiendo dinero. Además, anunciaron que el cuerpo regresará a la Argentina pronto.

En medio del inmenso dolor por la trágica muerte de "Gaspi" y su amigo Lucas Vignale en el accidente aéreo en Río de Janeiro, la familia del youtuber tuvo que salir a aclarar una situación indignante. A través de un comunicado oficial, advirtieron sobre la circulación de campañas fraudulentas que buscaban recaudar dinero para la repatriación.

A través de Martín Pérez Disalvo (Coscu), la familia de Gaspar Prim Díaz fue contundente al desmentir cualquier tipo de pedido de ayuda económica para costear el regreso del cuerpo. En el texto, explicaron que cualquier colecta, campaña o solicitud de fondos que se difunda en redes sociales no es oficial y se trata de una estafa orquestada por personas que intentan lucrar con la situación.

El comunicado, de la mano de Coscu comunicado gaspi El comunicado de la familia de Gaspi. X / @martinpdisalvo Llevando un poco de tranquilidad a sus seguidores, la familia confirmó que los gastos vinculados a los trámites y al traslado internacional ya fueron solucionados. Gracias a la solidaridad de un grupo cercano y a la ayuda recibida de manera privada, lograron reunir los fondos necesarios para que el cuerpo del joven de 23 años pueda regresar a la Argentina en los próximos días y, finalmente, descansar en paz.

A pesar de la indignación por las estafas, el comunicado también dedicó unas sentidas palabras para los fanáticos que genuinamente se acercaron con la intención de brindar apoyo económico o moral. La familia reconoció que ese gesto desinteresado habla del enorme cariño que "Gaspi" y Lucas supieron cosechar a lo largo de su carrera.