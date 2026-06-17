Por primera vez, Juli Savioli habló tras la muerte de "Gaspi" y fue tajante: "Lo transforman en mie..."

El trágico choque de dos helicópteros ocurrido el pasado 14 de julio en la ciudad de Río de Janeiro sacudió por completo a grandes y chicos, llevándose la vida "Gaspi". En medio de la conmoción y las repercusiones, una de las voces más buscadas era la de Juli Savioli , con quien mantuvo un intenso noviazgo entre los años 2022 y 2023.

Tras unos días de silencio, la joven decidió poner en palabras por primera todo lo sucedido y cuestionó duramente la falta de humanidad en el entorno virtual.

En sus declaraciones, la creadora se mostró visiblemente afectada por la reacción de cierta parte del público frente a su manera de transitar la pérdida. "Yo no entiendo cómo el dolor es juzgado, cómo opinan, cómo critican el dolor de una persona", comenzó expresando, para luego remarcar que su perfil público no refleja la totalidad de su intimidad.

En ese sentido, aclaró que no suele subir cosas muy personales y que la audiencia suele basarse únicamente en recortes de entrevistas, donde siempre termina predominando "lo malo, lo negativo, lo morboso, lo oscuro" , impulsado por lo que más repercusión genera en las plataformas.

Savioli hizo hincapié en que lo exhibido en internet representa apenas una ínfima fracción de la existencia de cualquier individuo. Pidió a los usuarios dejar de creer que las redes sociales son literales, asegurando categóricamente que lo que se ve a través de las pantallas "es el 2% de la vida de uno". Respecto a su vínculo con el fallecido influencer, reconoció que fue una relación que le marcó la vida y explicó que, al ser un momento de duelo, cada persona lo transita a su propia manera.

Gaspar y Julieta. TikTok

Sin embargo, la joven fue determinante al explicar los motivos por los cuales prefiere guardarse los mejores recuerdos de su noviazgo para la intimidad, resguardándolos del escrutinio público. "Nunca me voy a poner a hablar de lo bueno porque si yo escupo algo bueno acá, te lo transforman en mierda".

Lejos de buscar un enfrentamiento constante, aprovechó el espacio para enviar sus condolencias, deseando todo el amor y el apoyo a la familia y a los amigos más cercanos de "Gaspi". Consciente de las dinámicas destructivas de internet, admitió que sus palabras buscan anticiparse al odio que siempre abunda en las redes, pero reafirmó su compromiso con su trabajo. Sostuvo que deberá seguir creando contenido porque es la principal vía que la mantiene conectada con su comunidad genuina, un vínculo que, según sus propias palabras, guarda y tiene en el corazón.

Para concluir, Savioli dejó de lado su situación personal para lanzar un fuerte llamado a la reflexión colectiva sobre los vínculos humanos en la actualidad. Pidió a sus seguidores que se abracen, que se pregunten genuinamente cómo están y que retomen el diálogo sincero con su entorno, advirtiendo que se está perdiendo toda la humanidad. "No se llenen tanto de chismes" reflexionó sobre el final.