Gaza: la Organización Mundial de la Salud y Médicos Sin Fronteras describen lo atroz

La Organización Mundial de la Salud ( OMS ) ha alertado este jueves de que los hospitales de la ciudad de Gaza , situada en el norte de la Franja, están "al borde del colapso" ante la ofensiva terrestre a gran escala lanzada por Israel para intentar tomar la localidad, unas operaciones que han provocado "nuevas oleadas de desplazados".

" Los hospitales, ya saturados, están al borde del colapso mientras el aumento de la violencia bloquea los accesos e impide a la OMS entregar suministros vitales", ha dicho el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien ha señalado que "los heridos y las personas con discapacidades no pueden moverse a lugares seguros, lo que pone sus vidas en grave peligro".

Asimismo, ha subrayado en su cuenta en la red social X que "la incursión militar y las órdenes de evacuación en el norte de Gaza provocan nuevas olas de desplazamiento, forzando a familias traumatizadas a una zona cada vez más pequeña e inadecuada para la dignidad humana".

"Pedimos un fin inmediato de estas condiciones inhumanas. Pedimos un alto el fuego", ha subrayado Tedros desde la OMS , después de que el Ejército de Israel confirmara el martes el inicio de esta ofensiva a gran escala tras semanas de intensificados bombardeos contra la ciudad y sus alrededores, destruyendo decenas de torres residenciales y otras infraestructuras.

La ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha más de 65.000 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.

Médicos sin Frontera y la desolación en Gaza

La organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras (MSF) ha lamentado este jueves que "la población de la ciudad de Gaza hace frente a una elección imposible: quedarse y sufrir una ofensiva militar o abandonarlo todo e ir al sur", ante la ofensiva a gran escala de las tropas israelíes contra la localidad con el objetivo de hacerse con su control.

"Lo que sabemos por nuestros equipos en la ciudad de Gaza, que siguen operando en dos hospitales y dos clínicas, además de realizar distribución de agua, es que allí están quedando cada vez menos actores humanitarios debido a la operación militar y a la presión que ejerce el gobierno de Israel para que tanto la población como las organizaciones humanitarias abandonen la ciudad", ha señalado Jacob Granger, coordinador de Emergencias de Médicos Sin Fronteras, (MSF), quien se encuentra en la ciudad gazatí de Deir al Balá (centro).

"Hace un mes, se estimaba que la ciudad de Gaza tenía alrededor de un millón de habitantes. Todas estas personas viven en condiciones absolutamente precarias. Hay carencia de alimentos y agua, así como falta de acceso a servicios médicos básicos", ha manifestado, si bien el Ejército de Israel ha indicado que alrededor de 400.000 personas habrían huido ya de la ciudad. Dpa