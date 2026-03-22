Receta de tarta de Santiago como en España paso a paso

La tarta de Santiago es una joya de la repostería gallega, con almendras como protagonistas y un sabor intenso y húmedo que la hace inconfundible. Es una tradición que nunca pasa de moda y orgullo de la pastelería española. ¡Vamos a la receta !.

La textura mejora con el reposo, haciendo que la receta sea aún más sabrosa al día siguiente.

Ingredientes

250 gramos de almendra molida.

200 gramos de azúcar.

4 huevos.

Ralladura de limón.

1 cucharadita de canela.

Azúcar glass para decorar.

‍Paso a paso para crear una tarta de Santiago deliciosa

Lo primero es batir los huevos con el azúcar.

Luego, agregar almendra molida, ralladura y canela.

Mezclar la masa hasta integrar.

Verter en molde enmantecado.

Hornear a 180 °C durante 30 minutos.

Dejar enfriar para desmoldar.

Decorar con azúcar glass (tradicionalmente con la cruz característica de Santiago de Compostela).

Una tarta húmeda deliciosa Esta receta no lleva harina, por lo que es naturalmente apta para celíacos. Cuchillito y Tenedor

De la cocina a tu mesa

Esta receta de tarta de Santiago destaca por su sencillez y su sabor profundo a almendras, logrando un equilibrio perfecto entre dulzor y humedad. Es ideal para quienes buscan un postre sin harina, naturalmente apto para celíacos, sin resignar textura ni aroma. Con el paso de las horas, su sabor se intensifica, por lo que incluso mejora al día siguiente. Para conservarla, guárdala en un recipiente hermético a temperatura ambiente hasta tres días o en el refri hasta cinco, siempre bien cubierta para evitar que se reseque. ¡Deliciosa tradición!.