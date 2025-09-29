¡Sigue con la tradición de los 29!: receta de ñoquis con salsa rosa para que no faten en tu mesa

La receta de ñoquis con salsa rosa combina la suavidad de la pasta casera con una salsa cremosa y llena de sabor. Es una opción perfecta para sorprender en un almuerzo familiar, una cena especial o simplemente disfrutar de un plato reconfortante y delicioso que nunca pasa de moda.

Pocos platos logran transmitir tanta calidez y tradición como los ñoquis . Conocidos en todo el mundo, se han convertido en un símbolo de la cocina casera que invita a compartir. Prepararlos en casa no solo es un placer gastronómico, sino también una experiencia que conecta con las raíces familiares y el gusto por lo artesanal. Los ñoquis con salsa rosa es una versión que mezcla lo mejor de dos mundos: la textura suave y delicada de la pasta con la cremosidad de una salsa que fusiona tomate y crema de leche ( nata ).

La salsa rosa es una variante popular que equilibra el dulzor de la crema con la acidez del tomate , logrando un resultado armónico y lleno de sabor. Acompañada de hierbas frescas y un toque de queso , transforma un plato sencillo en una preparación digna de cualquier mesa festiva.

1 kg de papas, 300 g de harina de trigo, 1 huevo, 1 pizca de sal, 400 g de puré de tomate, 200 ml de crema de leche (nata), 2 cucharadas de aceite de oliva, 1 cebolla pequeña, 1 diente de ajo, 1 pizca de azúcar (opcional), sal al gusto, pimienta negra recién molida, nuez moscada al gusto, hojas de albahaca fresca, 50 g de queso parmesano rallado.

Paso a paso para preparar ñoquis con salsa rosa

Lava bien las papas y cuécelas con cáscara en abundante agua con sal hasta que estén tiernas. Esto ayudará a que no absorban demasiada agua. Una vez listas, escúrrelas, pélalas en caliente y pásalas por un prensapapas para obtener un puré liso. Coloca el puré en un bol amplio. Añade el huevo, la sal y la harina de a poco, integrando con las manos hasta formar una masa suave. No amases en exceso para evitar que los ñoquis queden duros. Divide la masa en varias porciones. Forma rollitos largos y finos sobre una mesa ligeramente enharinada y corta piezas de unos 2 cm. Puedes darles la forma clásica marcándolos con un tenedor o una tablita para ñoquis. Hierve abundante agua con sal en una olla grande. Cocina los ñoquis en tandas, echándolos al agua hirviendo. Estarán listos cuando suban a la superficie; retíralos con una espumadera y resérvalos en una fuente con un poco de aceite para que no se peguen. En una sartén grande, sofríe la cebolla picada y el ajo en aceite de oliva hasta que estén dorados. Añade el puré de tomate, una pizca de sal, pimienta y, si lo deseas, un poco de azúcar para equilibrar la acidez. Cocina a fuego medio durante 10 minutos. Agrega la crema de leche (nata) poco a poco, mezclando suavemente hasta que la salsa adquiera un tono rosado y cremoso. Rectifica la sazón con nuez moscada y deja cocinar unos minutos más para integrar bien los sabores. Coloca los ñoquis cocidos en la salsa rosa y mezcla suavemente para que se impregnen sin romperse. Sirve calientes, decorados con hojas frescas de albahaca y espolvoreados con queso parmesano rallado.

Los ñoquis son unos de las pastas más elegidas Receta de ñoquis con salsa rosa casera: un clásico que nunca falla. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

La receta de ñoquis con salsa rosa es un ejemplo perfecto de cómo lo sencillo puede convertirse en algo extraordinario. Los ñoquis caseros, con su textura suave y delicada, encuentran el complemento ideal en una salsa cremosa que combina la intensidad del tomate con la suavidad de la crema. Este plato no solo conquista por su sabor, sino también por el momento que representa: una mesa compartida, el aroma de lo casero y la satisfacción de haber preparado algo con tus propias manos.

Además, su versatilidad lo convierte en un clásico que nunca falla. Puedes enriquecerlo con vegetales salteados, pollo, mariscos o simplemente disfrutarlo en su versión más tradicional. Ya sea para un almuerzo en familia, una cena especial o una ocasión festiva, los ñoquis con salsa rosa son garantía de aplausos y sonrisas en la mesa. ¡Y a disfrutar!.