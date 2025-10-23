Cómo hacer un pan salado de queso y cebolla: la receta más fácil y rica

Hay algo muy reconfortante en el aroma del pan saliendo del horno, pero este no es un pan cualquiera, porque tiene la suavidad de un budín, el sabor de la cebolla y eso exquisito del queso fundido. Esta es una receta que no necesita amasado ni levadura, perfecta para los que aman el sabor del pan casero. Así que... ¡manos a la obra!