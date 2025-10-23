Cómo hacer un pan salado de queso y cebolla: la receta más fácil y rica
nimate a preparar esta receta que no necesita levadura ni amasado, y que es perfecta para acompañar cualquier comida.
Hay algo muy reconfortante en el aroma del pan saliendo del horno, pero este no es un pan cualquiera, porque tiene la suavidad de un budín, el sabor de la cebolla y eso exquisito del queso fundido. Esta es una receta que no necesita amasado ni levadura, perfecta para los que aman el sabor del pan casero. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes:
-
2 cebollas medianas
1 cucharada de manteca o aceite
2 huevos
1 taza de leche
1/3 taza de aceite
2 tazas de harina leudante
1 taza de queso rallado (tipo pategrás o mozzarella)
Sal, pimienta y orégano a gusto
Paso a paso de la receta:
-
Picá las cebollas y saltealas con manteca o aceite hasta que estén doradas.
En un bowl, mezclá los huevos con la leche y el aceite.
Agregá la harina, el queso rallado, las cebollas y los condimentos.
Verté la mezcla en un molde enmantecado y enharinado. Podés dejarlo grande o hacer su forma en bolitas.
Horneá a 180 °C durante 35–40 minutos, hasta que la superficie esté dorada y el centro firme.
Dejalo enfriar un poco antes de cortar. ¡Y listo!