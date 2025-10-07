Lengua a la vinagreta: receta fácil y bien casera para lucirte en la mesa

Si buscás un plato frío clásico, esta receta de lengua a la vinagreta es ideal. Su sabor intenso, textura tierna y frescura hacen que sea un éxito en reuniones, almuerzos o fiestas. Con esta preparación vas a aprender a cocinar la lengua perfectamente y preparar una vinagreta casera que potencia cada bocado. ¡Un clásico argentino que nunca falla!.

Lengua vacuna 1 unidad (aprox. 1,2 kg).

Agua 2 litros

Cebolla 1 grande.

Zanahoria 1 mediana.

Apio 1 rama

Hoja de laurel 2.

Pimienta en grano 10 unidades.

Sal 1 cucharada.

Vinagre de vino 4 cucharadas.

Aceite 6 cucharadas.

Perejil picado 4cucharadas.

Ajo 1 diente

Pimienta negra a gusto.

Opcional: huevo duro.

Puedes servirla como entrada, en una picada o acompañada con pan La receta de lengua a la vinagreta es un clásico argentino que se sirve tradicionalmente frío en reuniones y fiestas familiares. Shutterstock

Paso a paso ¡muy fácil!

Lavá bien la lengua y colocala en una olla grande con agua fría, cebolla, zanahoria, apio, laurel, pimienta y sal. Llevá a hervor, retirando la espuma que se forma en la superficie. Bajá el fuego, tapá parcialmente y cociná durante 2 a 2,5 horas hasta que esté bien tierna. Retirá la lengua del agua, dejála enfriar un poco y retirale la piel exterior y cortála en rodajas de ½ cm y reservá. Para la vinagreta, pica el perejil y el ajo Mezclá en un bol con vinagre, aceite, mostaza (si querés) y pimienta negra. Si lo deseas pica huevo duro e incorporálo a la vinagreta. Ajustá la sal. Colocá las rodajas de lengua en una fuente y volcá la vinagreta por encima, asegurándote que se impregnen bien. Tapá con papel film y llevá a la heladera al menos 3 horas antes de servir para que los sabores se integren.

Puedes añadir huevo duro a la vinagreta que le dará un sabor extra La receta de lengua a la vinagreta con perejil y ajo potencia el sabor clásico y le da un toque fresco y aromático. Shutterstock

La lengua a la vinagreta es un plato frío rendidor y muy versátil. Conservada en la heladera en recipiente hermético, dura hasta 4–5 días sin perder sabor ni textura, y es ideal para preparar con anticipación. Es importante dejarla enfriar antes de cortar y siempre refrigerarla, ya que la vinagreta potencia el sabor y mantiene la lengua jugosa. Podés acompañarla con pan casero, ensaladas o incluso servirla como entrada en comidas familiares o celebraciones. ¡Sorpende a todos!.