Lengua a la vinagreta: receta fácil y bien casera para lucirte en la mesa
Lográ una lengua a la vinagreta suave y llena de sabor siguiendo esta receta fácil. Ideal para disfrutar fría y acompañar con pan o ensalada.
Si buscás un plato frío clásico, esta receta de lengua a la vinagreta es ideal. Su sabor intenso, textura tierna y frescura hacen que sea un éxito en reuniones, almuerzos o fiestas. Con esta preparación vas a aprender a cocinar la lengua perfectamente y preparar una vinagreta casera que potencia cada bocado. ¡Un clásico argentino que nunca falla!.
Ingredientes
Rinde 6–8 porciones
- Lengua vacuna 1 unidad (aprox. 1,2 kg).
- Agua 2 litros
- Cebolla 1 grande.
- Zanahoria 1 mediana.
- Apio 1 rama
- Hoja de laurel 2.
- Pimienta en grano 10 unidades.
- Sal 1 cucharada.
- Vinagre de vino 4 cucharadas.
- Aceite 6 cucharadas.
- Perejil picado 4cucharadas.
- Ajo 1 diente
- Pimienta negra a gusto.
- Opcional: huevo duro.
Paso a paso ¡muy fácil!
- Lavá bien la lengua y colocala en una olla grande con agua fría, cebolla, zanahoria, apio, laurel, pimienta y sal.
- Llevá a hervor, retirando la espuma que se forma en la superficie.
- Bajá el fuego, tapá parcialmente y cociná durante 2 a 2,5 horas hasta que esté bien tierna.
- Retirá la lengua del agua, dejála enfriar un poco y retirale la piel exterior y cortála en rodajas de ½ cm y reservá.
- Para la vinagreta, pica el perejil y el ajo
- Mezclá en un bol con vinagre, aceite, mostaza (si querés) y pimienta negra.
- Si lo deseas pica huevo duro e incorporálo a la vinagreta. Ajustá la sal.
- Colocá las rodajas de lengua en una fuente y volcá la vinagreta por encima, asegurándote que se impregnen bien.
- Tapá con papel film y llevá a la heladera al menos 3 horas antes de servir para que los sabores se integren.
La lengua a la vinagreta es un plato frío rendidor y muy versátil. Conservada en la heladera en recipiente hermético, dura hasta 4–5 días sin perder sabor ni textura, y es ideal para preparar con anticipación. Es importante dejarla enfriar antes de cortar y siempre refrigerarla, ya que la vinagreta potencia el sabor y mantiene la lengua jugosa. Podés acompañarla con pan casero, ensaladas o incluso servirla como entrada en comidas familiares o celebraciones. ¡Sorpende a todos!.