Cómo hacer torta invertida de manzana caramelizada: receta paso a paso

La receta más práctica para preparar una torta de manzana al caramelo, perfecto para quienes buscan un postre distinto y fácil de hacer.

La torta invertida más rica.

La torta invertida de manzana es tan conocida como rica, pero su procedimiento no tiene mucha ciencia y está hecha con ingredientes comunes. El caramelo en la base de la receta y las rodajas de manzana que se doran al hornearse le dan ese sabor único y húmedo que te va a encantar. Así que... ¡manos a la obra!

Ingredientes:

  • 2 manzanas rojas o verdes

  • 3 huevos

  • 150 g de azúcar

  • 200 g de harina leudante

  • 100 g de manteca

  • ½ taza de leche

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Torta de manzana invertida: un clásico que siempre sorprende.

Paso a paso de la receta:

  1. Preparar un caramelo simple derritiendo 100 g de azúcar en sartén. Volcarlo en un molde redondo.

  2. Cortar las manzanas en rodajas finas y acomodarlas sobre el caramelo.

  3. En un bowl, batir los huevos con el azúcar restante hasta que espume.

  4. Agregar la manteca derretida, la leche y la vainilla.

  5. Incorporar la harina tamizada y mezclar hasta integrar.

  6. Verter la mezcla sobre las manzanas y hornear a 180° durante 35-40 minutos.

  7. Desmoldar en caliente para que las manzanas queden arriba y brillantes. ¡Y listo!

