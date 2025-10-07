Cómo hacer torta invertida de manzana caramelizada: receta paso a paso
La receta más práctica para preparar una torta de manzana al caramelo, perfecto para quienes buscan un postre distinto y fácil de hacer.
La torta invertida de manzana es tan conocida como rica, pero su procedimiento no tiene mucha ciencia y está hecha con ingredientes comunes. El caramelo en la base de la receta y las rodajas de manzana que se doran al hornearse le dan ese sabor único y húmedo que te va a encantar. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes:
2 manzanas rojas o verdes
3 huevos
150 g de azúcar
200 g de harina leudante
100 g de manteca
½ taza de leche
1 cucharadita de esencia de vainilla
Paso a paso de la receta:
Preparar un caramelo simple derritiendo 100 g de azúcar en sartén. Volcarlo en un molde redondo.
Cortar las manzanas en rodajas finas y acomodarlas sobre el caramelo.
En un bowl, batir los huevos con el azúcar restante hasta que espume.
Agregar la manteca derretida, la leche y la vainilla.
Incorporar la harina tamizada y mezclar hasta integrar.
Verter la mezcla sobre las manzanas y hornear a 180° durante 35-40 minutos.
Desmoldar en caliente para que las manzanas queden arriba y brillantes. ¡Y listo!