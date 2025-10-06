El secreto del budín inglés perfecto: receta fácil y bien casera

El budín inglés es una receta clásica que atraviesa generaciones en la mesa argentina. Con su aroma a manteca , frutas abrillantadas y un toque de licor , este budín se convierte en el protagonista de las meriendas, los desayunos y, por supuesto, de las fiestas de fin de año. ¡Animate y hacelo casero!.

La receta tradicional se hacía con grasa bovina antes de popularizarse el uso de manteca.

Precalentá el horno a 170 °C y enmantecá un molde tipo budinera.

2.Paso

Batí la manteca con el azúcar hasta lograr una crema suave.

3. Paso

Agregá los huevos de a uno y seguí batiendo.

4. Paso

Incorporá la esencia de vainilla y la ralladura de limón.

5. Paso

Tamizá la harina con el polvo de hornear y la sal, e incorporala alternando con el ron o coñac.

6. Paso

Añadí las frutas, pasas y nueces enharinadas para que no se vayan al fondo.

7. Paso

Verté la mezcla en el molde y alisá la superficie.

8. Paso

Horneá por 45 a 55 minutos, hasta que al pinchar salga seco y deja enfriar antes de desmoldar.

El budín inglés une color, aroma y sabor En muchas familias, la receta de budín inglés se pasa de generación en generación como un tesoro. Shutterstock

Una de las grandes virtudes de este budín es su durabilidad: bien conservado en un recipiente hermético o envuelto en papel film, puede durar hasta una semana a temperatura ambiente o más de quince días en la heladera. Incluso se puede freezar sin problemas para disfrutarlo después.

El budín inglés es una receta que se destaca por su sabor intenso, su textura húmeda y su aroma inconfundible a manteca y frutas. Es un clásico infaltable en las fiestas, pero también perfecto para acompañar un mate o un café en cualquier momento del año. ¡Y listo para disfrutar!.