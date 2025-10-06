El secreto del budín inglés perfecto: receta fácil y bien casera
Prepará la receta clásica de budín inglés con frutas y un toque de coñac. Ideal para compartir en las fiestas o disfrutar en la merienda.
El budín inglés es una receta clásica que atraviesa generaciones en la mesa argentina. Con su aroma a manteca, frutas abrillantadas y un toque de licor, este budín se convierte en el protagonista de las meriendas, los desayunos y, por supuesto, de las fiestas de fin de año. ¡Animate y hacelo casero!.
Ingredientes
Rinde 10 porciones
- Harina 0000 250 g.
- Azúcar 200 g.
- Manteca 200 g.
- Huevos 3.
- Polvo de hornear 1 cucharadita.
- Esencia de vainilla 1 cucharadita.
- Ralladura de limón 1 cucharadita.
- Frutas abrillantadas 150 g.
- Pasas de uva 100 g.
- Nueces picadas 50 g.
- Ron o coñac 2 cucharadas.
- Pizca de sal.
Paso a paso ¡muy fácil!
1.Paso
Precalentá el horno a 170 °C y enmantecá un molde tipo budinera.
2.Paso
Batí la manteca con el azúcar hasta lograr una crema suave.
3. Paso
Agregá los huevos de a uno y seguí batiendo.
4. Paso
Incorporá la esencia de vainilla y la ralladura de limón.
5. Paso
Tamizá la harina con el polvo de hornear y la sal, e incorporala alternando con el ron o coñac.
6. Paso
Añadí las frutas, pasas y nueces enharinadas para que no se vayan al fondo.
7. Paso
Verté la mezcla en el molde y alisá la superficie.
8. Paso
Horneá por 45 a 55 minutos, hasta que al pinchar salga seco y deja enfriar antes de desmoldar.
Una de las grandes virtudes de este budín es su durabilidad: bien conservado en un recipiente hermético o envuelto en papel film, puede durar hasta una semana a temperatura ambiente o más de quince días en la heladera. Incluso se puede freezar sin problemas para disfrutarlo después.
El budín inglés es una receta que se destaca por su sabor intenso, su textura húmeda y su aroma inconfundible a manteca y frutas. Es un clásico infaltable en las fiestas, pero también perfecto para acompañar un mate o un café en cualquier momento del año. ¡Y listo para disfrutar!.