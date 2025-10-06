Delicia argentina: receta de bolitas de coco con dulce de leche paso a paso
Bolitas de coco y dulce de leche rápidas y deliciosas. Una receta express que combina dulzura, textura suave y un sabor que todos van a amar.
Si buscás un postre irresistible y súper fácil, esta receta de bolitas de coco y dulce de leche es todo lo que necesitás. Su sabor dulce, la textura suave y el aroma a coco las hacen perfectas para acompañar el mate, sorprender a la familia o preparar para las fiestas. ¡No vas a poder comer solo una!.
Ingredientes
Rinde 15 a 20 bolitas
- Dulce de leche 200 g.
- Coco rallado 150 g.
- Galletitas de vainilla o manteca 100 g.
- Esencia de vainilla 1 cucharadita.
- Cacao en polvo opcional 1 cucharadita.
- Coco rallado extra para rebozar.
- Pizca de sal.
Paso a paso ¡muy fácil!
- Triturá las galletitas hasta hacerlas polvo fino.
En un bol, mezclá las galletitas, el dulce de leche, el coco rallado, la esencia de vainilla y el cacao (si lo usás).
Amasá hasta lograr una pasta homogénea.
Formá bolitas del tamaño de una nuez con las manos.
Pasá cada bolita por coco rallado extra para rebozarla.
Colocalas en una bandeja y llevá a la heladera al menos 30 minutos antes de servir.
Estas bolitas de coco y dulce de leche son un golazo: dulces, suaves y súper fáciles de hacer. Podés guardarlas en la heladera hasta 10 días o freezarlas un mes y siguen riquísimas. Cada mordida tiene el dulce del dulce, el coco aromático y un toque crocante de galletita. Perfectas para el mate, la merienda o regalar a alguien especial. Hacélas en casa y todos te lo agradecerán ya que su preparación es en pocos pasos, además al no necesitar horno las tendrás listas mucho más rápido y sin dificultades, lo que las hacen especiales para cualquier momento. Cada bolita es un pequeño placer casero que enamora a todos. ¡Y ya las tienes listas!.