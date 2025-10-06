Presenta:

Delicia argentina: receta de bolitas de coco con dulce de leche paso a paso

Bolitas de coco y dulce de leche rápidas y deliciosas. Una receta express que combina dulzura, textura suave y un sabor que todos van a amar.

Bolitas de coco y dulce de leche fáciles, riquísimas y listas en minutos.

Si buscás un postre irresistible y súper fácil, esta receta de bolitas de coco y dulce de leche es todo lo que necesitás. Su sabor dulce, la textura suave y el aroma a coco las hacen perfectas para acompañar el mate, sorprender a la familia o preparar para las fiestas. ¡No vas a poder comer solo una!.

Ingredientes

Rinde 15 a 20 bolitas

  • Dulce de leche 200 g.
  • Coco rallado 150 g.
  • Galletitas de vainilla o manteca 100 g.
  • Esencia de vainilla 1 cucharadita.
  • Cacao en polvo opcional 1 cucharadita.
  • Coco rallado extra para rebozar.
  • Pizca de sal.
Un bocado de puro placer
La receta de bolitas de coco y dulce de leche se popularizó en Argentina por su rapidez y sabor irresistible.

Paso a paso ¡muy fácil!

  • Triturá las galletitas hasta hacerlas polvo fino.

  • En un bol, mezclá las galletitas, el dulce de leche, el coco rallado, la esencia de vainilla y el cacao (si lo usás).

  • Amasá hasta lograr una pasta homogénea.

  • Formá bolitas del tamaño de una nuez con las manos.

  • Pasá cada bolita por coco rallado extra para rebozarla.

  • Colocalas en una bandeja y llevá a la heladera al menos 30 minutos antes de servir.

Un postre que siempre te hará quedar bien

Estas bolitas de coco y dulce de leche son un golazo: dulces, suaves y súper fáciles de hacer. Podés guardarlas en la heladera hasta 10 días o freezarlas un mes y siguen riquísimas. Cada mordida tiene el dulce del dulce, el coco aromático y un toque crocante de galletita. Perfectas para el mate, la merienda o regalar a alguien especial. Hacélas en casa y todos te lo agradecerán ya que su preparación es en pocos pasos, además al no necesitar horno las tendrás listas mucho más rápido y sin dificultades, lo que las hacen especiales para cualquier momento. Cada bolita es un pequeño placer casero que enamora a todos. ¡Y ya las tienes listas!.

