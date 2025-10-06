Delicia argentina: receta de bolitas de coco con dulce de leche paso a paso

Si buscás un postre irresistible y súper fácil, esta receta de bolitas de coco y dulce de leche es todo lo que necesitás. Su sabor dulce , la textura suave y el aroma a coco las hacen perfectas para acompañar el mate, sorprender a la familia o preparar para las fiestas. ¡No vas a poder comer solo una!.

La receta de bolitas de coco y dulce de leche se popularizó en Argentina por su rapidez y sabor irresistible.

En un bol, mezclá las galletitas , el dulce de leche , el coco rallado, la esencia de vainilla y el cacao (si lo usás).

Un postre que siempre te hará quedar bien

Estas bolitas de coco y dulce de leche son un golazo: dulces, suaves y súper fáciles de hacer. Podés guardarlas en la heladera hasta 10 días o freezarlas un mes y siguen riquísimas. Cada mordida tiene el dulce del dulce, el coco aromático y un toque crocante de galletita. Perfectas para el mate, la merienda o regalar a alguien especial. Hacélas en casa y todos te lo agradecerán ya que su preparación es en pocos pasos, además al no necesitar horno las tendrás listas mucho más rápido y sin dificultades, lo que las hacen especiales para cualquier momento. Cada bolita es un pequeño placer casero que enamora a todos. ¡Y ya las tienes listas!.