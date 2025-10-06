Presenta:

Cómo hacer una tarta de choclo con queso riquísima: receta paso a paso

Receta de tarta de choclo y queso, simple, rica, rendidora, y perfecta para un almuerzo rápido o una cena liviana.

La opción práctica que todos disfrutan.

La tarta de choclo es una de esas recetas que aparecen en cualquier casa argentina, pero en esta versión le sumamos queso cremoso para darle ese toque extra de suavidad y sabor. Se hace en pocos pasos y con productos básicos, pero queda con ese dorado tentador que hace que todos quieran repetir. Así que... ¡manos a la obra!

Ingredientes:

  • 1 tapa de tarta (de pascualina o criolla)

  • 2 latas de choclo amarillo

  • 150 g de queso cremoso

  • 1 cebolla chica

  • 2 huevos

  • 3 cdas de crema de leche o leche

  • Sal, pimienta y nuez moscada

Tarta de choclo y queso cremosa, con su receta fácil y súper rica.

Paso a paso:

  1. Rehogar la cebolla en una sartén hasta que esté transparente.

  2. Agregar el choclo escurrido y condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.

  3. En un bol batir los huevos con la crema y unir al salteado.

  4. Colocar la tapa de tarta en un molde y verter la mezcla.

  5. Distribuir trozos de queso cremoso encima.

  6. Hornear a 180° hasta que la superficie esté dorada. ¡Y listo!

