Receta de mermelada de zapallo con sabor auténtico y natural

Aprende a preparar esta receta de mermelada de zapallo casero con pocos ingredientes que pasará a ser una de tus favoritas.

Receta de mermelada de zapallo tradicional con pocos ingredientes.

La receta de mermelada de zapallo es un clásico casero que combina dulzura y suavidad en cada cucharada. Con ingredientes simples y frescos puedes preparar un producto delicioso, ideal para untar en pan, tostadas o acompañar postres. Esta preparación convierte al zapallo en una conserva cremosa y llena de sabor natural.

La mermelada de zapallo es una de esas preparaciones caseras que refleja la tradición y la creatividad en la cocina. Su sabor dulce y su textura suave la convierten en un acompañamiento versátil, perfecto para panes, galletas, tostadas o incluso para rellenar postres y pasteles. Prepararla en casa no es complicado: solo necesitas zapallo fresco, azúcar y un toque de limón o especias para realzar el sabor. El secreto está en cocinar el zapallo lentamente, permitiendo que se deshaga y libere su dulzura natural, mientras se logra la consistencia ideal de mermelada. También es una excelente manera de aprovechar el zapallo de temporada y transformarlo en un producto que puedes conservar por semanas, disfrutando de su sabor en cualquier momento. Además, preparar mermelada de zapallo en casa te permite controlar los ingredientes, evitando conservantes y logrando un resultado más saludable y natural que muchas opciones comerciales. Con un poco de paciencia y siguiendo los pasos correctos, podrás obtener una mermelada aromática, cremosa y con un color brillante, lista para compartir en el desayuno, la merienda o incluso como regalo casero para familiares y amigos.

Un dulce que les gustará a todos
La receta de mermelada de zapallo era muy popular en las cocinas rurales por su sencillez y abundancia de zapallos.

Ingredientes

Zapallo, azúcar, agua, jugo de limón, canela en rama o en polvo, clavo de olor (opcional), esencia de vainilla.

Paso a paso para prepaar mermelada de zapallo

  1. Lo primero que tienes que hacer es pelar el zapallo, retirar las semillas y cortar la pulpa en cubos medianos.
  2. Luego, coloca los trozos en una olla grande y cúbrelos con agua. Hierve hasta que estén bien tiernos.
  3. Escurre y pisa bien el el zapallo con un tenedor o procesador hasta obtener un puré uniforme.
  4. Tienes que pesa el puré resultante, y luego agrega la misma cantidad de azúcar que de zapallo cocido.
  5. Vuelve a llevar la mezcla a la olla junto con el jugo de limón, la canela y el clavo de olor.
  6. Cocina a fuego lento, revolviendo constantemente con cuchara de madera para evitar que se pegue.
  7. Cuando la mermelada espese y adquiera un color brillante y anaranjado intenso, añade unas gotas de esencia de vainilla.
  8. Retira las especias y envasa caliente en frascos esterilizados si quieres conservarlo por más tiempo.
Con pocos ingredientes prepara esta mermelada de zapallo
Esta receta de mermelada de zapallo suele servirse tanto como postre casero como acompañamiento de meriendas.

De la cocina a tu mesa

Deja enfriar y disfruta untado en pan, tostadas o como acompañamiento de quesos y postres.

La receta de mermelada de zapallo es una tradición que atraviesa generaciones y que demuestra cómo lo sencillo puede convertirse en un manjar. Con su textura cremosa y su sabor suave, realzado por las notas aromáticas de la canela y el clavo, esta mermelada casera es perfecto para tener siempre a mano. Lo mejor de todo es que es una preparación versátil: puedes ajustarla a tu gusto variando la cantidad de azúcar, probando con diferentes especias o incluso combinando el zapallo con otras frutas como la naranja. Además, al envasarlo en frascos esterilizados, tendrás la posibilidad de disfrutarlo durante meses, convirtiéndose en una conserva casera práctica y deliciosa. Preparar esta mermelada no solo es cocinar, es revivir costumbres y darle valor a lo artesanal, creando un producto que puedes compartir en familia o regalar como detalle especial. Anímate a preparar tu propia mermelada de zapallo y descubrirás lo gratificante que resulta elaborar un clásico de la cocina casera. ¡Y a disfrutar!.

