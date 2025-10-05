Receta de milanesa rellena de jamón y queso crocante y jugosa
Crujiente por fuera y con un relleno irresistible de jamón y queso, esta receta de milanesa casera es perfecta para sorprender y disfrutar en familia.
La receta de milanesa rellena de jamón y queso es un clásico que destaca por su sencillez y sabor inconfundible. Con pocos ingredientes puedes preparar un plato irresistible, crocante por fuera y con un relleno suave y cremoso que conquista desde el primer bocado, ideal para compartir en cualquier ocasión.
Cuando se trata de comida casera que combina tradición y un toque especial, pocas opciones resultan tan irresistibles como la milanesa rellena de jamón y queso. Este plato es una variación deliciosa de la clásica milanesa, pero con un relleno jugoso que la convierte en la estrella de la mesa. La carne tierna, unida al sabor del jamón y la cremosidad del queso, crea una combinación perfecta que gusta tanto a grandes como a chicos. Prepararla en casa no requiere de técnicas complejas, solo de algunos detalles a tener en cuenta para que el resultado sea ideal.
El secreto está en seleccionar un buen corte de carne, finamente fileteado, que se pueda manipular fácilmente para rellenar y empanar. Otro punto clave es cerrar bien los bordes para evitar que el queso se derrita hacia afuera al momento de freír. Con un empanado bien crocante y dorado, obtendrás una milanesa rellena que no solo luce apetecible, sino que también conquista desde el primer bocado. Puedes acompañarla con papas fritas, puré, ensaladas o incluso con arroz, logrando un plato completo y muy versátil. Atrévete a prepararlas en casa y descubre cómo un clásico puede transformarse en un manjar inolvidable.
Ingredientes
Carne de res cortada en filetes finos, jamón cocido, queso en fetas o en barra, huevos, pan rallado, harina, sal, pimienta, ajo en polvo, perejil picado, aceite para freír.
Paso a paso para que prepares milanesa rellena con jamón y queso
- Limpia los filetes de carne y córtalos de manera pareja. Sazona con sal, pimienta, ajo en polvo y un poco de perejil picado.
- Coloca una feta de jamón y otra de queso en el centro de un filete. Cubre con otro filete y presiona bien los bordes.
- Pasa la milanesa primero por harina, asegurando que quede cubierta para sellar el relleno.
- Bate los huevos en un bol con una pizca de sal y pimienta. Sumerge las milanesas rellenas en esta mezcla.
- Empana con pan rallado, presionando bien para que se adhiera por completo. Repite el paso de huevo y pan rallado si quieres una cobertura más crocante.
- Calienta abundante aceite en una sartén profunda. Cuando esté bien caliente, fríe las milanesas de a una o dos por vez.
- Dora ambos lados hasta que la superficie quede crujiente y dorada, cuidando que el queso se derrita en el interior.
De la cocina a tu mesa
Sirve las milanesas calientes acompañadas con la guarnición de tu preferencia.
La milanesa rellena de jamón y queso es una preparación que nunca falla y que te permitirá lucirte en la cocina sin necesidad de complicarte demasiado. Su equilibrio entre crocantez exterior y suavidad interior la convierte en una de esas preparaciones que todos quieren y que se adaptan a diferentes ocasiones: desde un almuerzo familiar de fin de semana hasta una cena especial. Además, es flexible ya que puedes ajustar a tu gusto, variando los quesos o el tipo de jamón, e incluso probando con rellenos alternativos como vegetales salteados o champiñones.
Lo más importante es que sigas con atención el paso a paso para lograr un buen sellado en el empanado y una cocción pareja que garantice que la carne quede tierna y el relleno fundido. Un buen acompañamiento hará que tu plato sea aún más completo, desde las clásicas papas fritas hasta una ensalada fresca que aporte ligereza.
Anímate a prepararla y conviértela en una de tus favoritas. No solo estarás cocinando un plato delicioso, sino que también estarás sumando una opción versátil y reconfortante a tu repertorio culinario. La milanesa rellena de jamón y queso es, sin duda, un clásico reinventado que siempre invita a disfrutar. ¡Y a disfrutar!.