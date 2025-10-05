Receta de milanesa rellena de jamón y queso crocante y jugosa

La receta de milanesa rellena de jamón y queso es un clásico que destaca por su sencillez y sabor inconfundible. Con pocos ingredientes puedes preparar un plato irresistible, crocante por fuera y con un relleno suave y cremoso que conquista desde el primer bocado, ideal para compartir en cualquier ocasión.

Cuando se trata de comida casera que combina tradición y un toque especial, pocas opciones resultan tan irresistibles como la milanesa rellena de jamón y queso . Este plato es una variación deliciosa de la clásica milanesa , pero con un relleno jugoso que la convierte en la estrella de la mesa. La carne tierna, unida al sabor del jamón y la cremosidad del queso , crea una combinación perfecta que gusta tanto a grandes como a chicos. Prepararla en casa no requiere de técnicas complejas, solo de algunos detalles a tener en cuenta para que el resultado sea ideal.

El secreto está en seleccionar un buen corte de carne , finamente fileteado, que se pueda manipular fácilmente para rellenar y empanar. Otro punto clave es cerrar bien los bordes para evitar que el queso se derrita hacia afuera al momento de freír. Con un empanado bien crocante y dorado, obtendrás una milanesa rellena que no solo luce apetecible, sino que también conquista desde el primer bocado. Puedes acompañarla con papas fritas , puré , ensaladas o incluso con arroz , logrando un plato completo y muy versátil. Atrévete a prepararlas en casa y descubre cómo un clásico puede transformarse en un manjar inolvidable.

En muchos países, la receta de milanesa rellena de jamón y queso es considerada comida casera gourmet.

Carne de res cortada en filetes finos, jamón cocido, queso en fetas o en barra, huevos, pan rallado, harina, sal, pimienta, ajo en polvo, perejil picado, aceite para freír.

Paso a paso para que prepares milanesa rellena con jamón y queso

Limpia los filetes de carne y córtalos de manera pareja. Sazona con sal, pimienta, ajo en polvo y un poco de perejil picado. Coloca una feta de jamón y otra de queso en el centro de un filete. Cubre con otro filete y presiona bien los bordes. Pasa la milanesa primero por harina, asegurando que quede cubierta para sellar el relleno. Bate los huevos en un bol con una pizca de sal y pimienta. Sumerge las milanesas rellenas en esta mezcla. Empana con pan rallado, presionando bien para que se adhiera por completo. Repite el paso de huevo y pan rallado si quieres una cobertura más crocante. Calienta abundante aceite en una sartén profunda. Cuando esté bien caliente, fríe las milanesas de a una o dos por vez. Dora ambos lados hasta que la superficie quede crujiente y dorada, cuidando que el queso se derrita en el interior.

La receta de milanesa rellena de jamón y queso admite rellenos alternativos como espinaca o champiñones.

De la cocina a tu mesa

Sirve las milanesas calientes acompañadas con la guarnición de tu preferencia.

La milanesa rellena de jamón y queso es una preparación que nunca falla y que te permitirá lucirte en la cocina sin necesidad de complicarte demasiado. Su equilibrio entre crocantez exterior y suavidad interior la convierte en una de esas preparaciones que todos quieren y que se adaptan a diferentes ocasiones: desde un almuerzo familiar de fin de semana hasta una cena especial. Además, es flexible ya que puedes ajustar a tu gusto, variando los quesos o el tipo de jamón, e incluso probando con rellenos alternativos como vegetales salteados o champiñones.

Lo más importante es que sigas con atención el paso a paso para lograr un buen sellado en el empanado y una cocción pareja que garantice que la carne quede tierna y el relleno fundido. Un buen acompañamiento hará que tu plato sea aún más completo, desde las clásicas papas fritas hasta una ensalada fresca que aporte ligereza.

Anímate a prepararla y conviértela en una de tus favoritas. No solo estarás cocinando un plato delicioso, sino que también estarás sumando una opción versátil y reconfortante a tu repertorio culinario. La milanesa rellena de jamón y queso es, sin duda, un clásico reinventado que siempre invita a disfrutar. ¡Y a disfrutar!.