Cociná la receta de medialunas bañadas en almíbar perfecta para el mate

Esta receta de medialunas bañadas en almíbar te enseña el secreto del baño dulce y transparente que las hace irresistibles.

Candela Spann

Suaves, dulces y brillantes, las medialunas bañadas en almíbar son un clásico irresistible de las panaderías argentinas. Con esta receta vas a lograr ese sabor mantecoso y esa textura esponjosa tan característica, junto con el baño dulce que las hace brillar y derretirse en la boca.

Rinde: 16 medialunas medianas

Ingredientes para unas medialunas perfectas

Para la masa:

  • Harina 0000, 500 g.
  • Levadura fresca, 25 g.
  • Leche tibia, 200 ml.
  • Azúcar, 80 g.
  • Huevos, 2.
  • Manteca, 100 g.
  • Sal, 1 pizca.
  • Esencia de vainilla, 1 cdita.

Para el empaste:

  • Manteca, 100 g.
  • Harina, 20 g.

Para el almíbar:

  • Agua, 200 ml.
  • Azúcar, 200 g.
  • Esencia de vainilla o miel, 1 cdita (opcional).
Irresistibles medialunas bañadas con almíbar
Paso a paso ¡muy fácil!

  1. Disolvé la levadura en la leche tibia con una cucharadita de azúcar y dejá espumar 10 minutos.
  2. En un bol, mezclá la harina con el azúcar y la sal. Agregá los huevos, la esencia y la levadura disuelta.
  3. Amasá hasta formar una masa suave. Incorporá la manteca blanda y seguí amasando hasta que quede lisa y elástica.
  4. Tapá y dejá levar 1 hora o hasta que duplique su tamaño.
  5. Mezclá los ingredientes del empaste (manteca y harina) hasta formar una pomada.
  6. Estirá la masa en forma rectangular, untá el empaste y hacé pliegues simples o dobles (como para hojaldrar). Repetí dos veces, enfriando la masa 15 minutos entre pliegue y pliegue.
  7. Estirá nuevamente y cortá triángulos. Enrollá desde la base hacia la punta para dar forma de medialuna.
  8. Colocá en una placa, tapá y dejá levar 40 minutos más.
  9. Horneá a 180 °C durante 15–18 minutos hasta que estén doradas.
  10. Mientras tanto, prepará el almíbar: herví el agua con el azúcar durante 5 minutos hasta que espese levemente. Agregá la esencia o miel si querés. Al sacar las medialunas del horno, pincelalas con el almíbar caliente para darles brillo y dulzura.
Ya estan listas para disfrutárlas una a una
Algunos panaderos agregan una segunda capa de almíbar frío después del horneado para sellar el brillo y conservar la humedad.

Algunos panaderos agregan una segunda capa de almíbar frío después del horneado para sellar el brillo y conservar la humedad.

Estas medialunas son un clásico argentino infaltable en desayunos y meriendas. El secreto está en el hojaldrado suave y el almíbar justo: ni muy espeso ni muy líquido. ¡Poné la pava y disfrutálas!,

