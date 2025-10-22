Cociná la receta de medialunas bañadas en almíbar perfecta para el mate

Suaves, dulces y brillantes, las medialunas bañadas en almíbar son un clásico irresistible de las panaderías argentinas. Con esta receta vas a lograr ese sabor mantecoso y esa textura esponjosa tan característica, junto con el baño dulce que las hace brillar y derretirse en la boca.

Agua, 200 ml.

Azúcar, 200 g.

Esencia de vainilla o miel, 1 cdita (opcional).

Irresistibles medialunas bañadas con almíbar La receta de medialunas bañadas en almíbar nació como una versión más golosa de las medialunas de manteca tradicionales argentinas. Shutterstock

Paso a paso ¡muy fácil!

Disolvé la levadura en la leche tibia con una cucharadita de azúcar y dejá espumar 10 minutos. En un bol, mezclá la harina con el azúcar y la sal. Agregá los huevos, la esencia y la levadura disuelta. Amasá hasta formar una masa suave. Incorporá la manteca blanda y seguí amasando hasta que quede lisa y elástica. Tapá y dejá levar 1 hora o hasta que duplique su tamaño. Mezclá los ingredientes del empaste (manteca y harina) hasta formar una pomada. Estirá la masa en forma rectangular, untá el empaste y hacé pliegues simples o dobles (como para hojaldrar). Repetí dos veces, enfriando la masa 15 minutos entre pliegue y pliegue. Estirá nuevamente y cortá triángulos. Enrollá desde la base hacia la punta para dar forma de medialuna. Colocá en una placa, tapá y dejá levar 40 minutos más. Horneá a 180 °C durante 15–18 minutos hasta que estén doradas. Mientras tanto, prepará el almíbar: herví el agua con el azúcar durante 5 minutos hasta que espese levemente. Agregá la esencia o miel si querés. Al sacar las medialunas del horno, pincelalas con el almíbar caliente para darles brillo y dulzura.

Ya estan listas para disfrutárlas una a una Algunos panaderos agregan una segunda capa de almíbar frío después del horneado para sellar el brillo y conservar la humedad. Shutterstock

Estas medialunas son un clásico argentino infaltable en desayunos y meriendas. El secreto está en el hojaldrado suave y el almíbar justo: ni muy espeso ni muy líquido. ¡Poné la pava y disfrutálas!,