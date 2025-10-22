Cociná la receta de medialunas bañadas en almíbar perfecta para el mate
Esta receta de medialunas bañadas en almíbar te enseña el secreto del baño dulce y transparente que las hace irresistibles.
Suaves, dulces y brillantes, las medialunas bañadas en almíbar son un clásico irresistible de las panaderías argentinas. Con esta receta vas a lograr ese sabor mantecoso y esa textura esponjosa tan característica, junto con el baño dulce que las hace brillar y derretirse en la boca.
Rinde: 16 medialunas medianas
Ingredientes para unas medialunas perfectas
Para la masa:
- Harina 0000, 500 g.
- Levadura fresca, 25 g.
- Leche tibia, 200 ml.
- Azúcar, 80 g.
- Huevos, 2.
- Manteca, 100 g.
- Sal, 1 pizca.
- Esencia de vainilla, 1 cdita.
Para el empaste:
- Manteca, 100 g.
- Harina, 20 g.
Para el almíbar:
- Agua, 200 ml.
- Azúcar, 200 g.
- Esencia de vainilla o miel, 1 cdita (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
- Disolvé la levadura en la leche tibia con una cucharadita de azúcar y dejá espumar 10 minutos.
- En un bol, mezclá la harina con el azúcar y la sal. Agregá los huevos, la esencia y la levadura disuelta.
- Amasá hasta formar una masa suave. Incorporá la manteca blanda y seguí amasando hasta que quede lisa y elástica.
- Tapá y dejá levar 1 hora o hasta que duplique su tamaño.
- Mezclá los ingredientes del empaste (manteca y harina) hasta formar una pomada.
- Estirá la masa en forma rectangular, untá el empaste y hacé pliegues simples o dobles (como para hojaldrar). Repetí dos veces, enfriando la masa 15 minutos entre pliegue y pliegue.
- Estirá nuevamente y cortá triángulos. Enrollá desde la base hacia la punta para dar forma de medialuna.
- Colocá en una placa, tapá y dejá levar 40 minutos más.
- Horneá a 180 °C durante 15–18 minutos hasta que estén doradas.
- Mientras tanto, prepará el almíbar: herví el agua con el azúcar durante 5 minutos hasta que espese levemente. Agregá la esencia o miel si querés. Al sacar las medialunas del horno, pincelalas con el almíbar caliente para darles brillo y dulzura.
Estas medialunas son un clásico argentino infaltable en desayunos y meriendas. El secreto está en el hojaldrado suave y el almíbar justo: ni muy espeso ni muy líquido. ¡Poné la pava y disfrutálas!,