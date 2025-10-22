Convertite en chef con esta receta de supremas de pollo con salsa de champiñones cremosa

En muchas cocinas argentinas se usa crema de leche local, más espesa que la europea, lo que le da una textura única a esta receta.

Prepará el pollo, salpimentá las supremas y doralas en una sartén con un poco de aceite y manteca hasta que estén bien doradas de ambos lados. Retirálas y reservá.

Hacé la base de la salsa, en la misma sartén, agregá un poco más de manteca si hace falta. Salteá la cebolla picada y el ajo hasta que estén transparentes.

Sumá los champiñones, cortalos en láminas finas y cocinalos unos minutos hasta que larguen su jugo y tomen color.

Verté el vino y dejá que se evapore el alcohol mientras raspás el fondo de la sartén para aprovechar todo el sabor.

Incorporá la crema, bajá el fuego y agregá la crema de leche. Condimentá con sal, pimienta y un toque de nuez moscada.

Devolvé las supremas a la sartén y cociná a fuego suave 10 minutos más, hasta que la salsa espese y el pollo quede bien tierno.