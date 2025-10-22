Convertite en chef con esta receta de supremas de pollo con salsa de champiñones cremosa
Convertí una comida simple en un plato especial con esta receta de supremas de pollo con salsa de champiñones casera.
Esta receta de supremas de pollo con salsa de champiñones combina lo mejor de dos mundos: la suavidad del pollo dorado y la cremosidad de una salsa llena de sabor. Es un plato rendidor, elegante y muy fácil de hacer en casa, ideal para un almuerzo o cena especial.
Ingredientes para supremas perfectas
Rinde: 4 porciones
- Supremas de pollo, 4.
- Champiñones frescos, 250 g.
- Cebolla, 1.
- Dientes de ajo, 2.
- Crema de leche, 200 ml.
- Vino blanco, 100 ml.
- Manteca, 40 g.
- Aceite, 1 cda.
- Sal, pimienta y nuez moscada, a gusto.
- Perejil picado, para decorar.
Paso a paso ¡muy fácil!
Prepará el pollo, salpimentá las supremas y doralas en una sartén con un poco de aceite y manteca hasta que estén bien doradas de ambos lados. Retirálas y reservá.
Hacé la base de la salsa, en la misma sartén, agregá un poco más de manteca si hace falta. Salteá la cebolla picada y el ajo hasta que estén transparentes.
Sumá los champiñones, cortalos en láminas finas y cocinalos unos minutos hasta que larguen su jugo y tomen color.
Verté el vino y dejá que se evapore el alcohol mientras raspás el fondo de la sartén para aprovechar todo el sabor.
Incorporá la crema, bajá el fuego y agregá la crema de leche. Condimentá con sal, pimienta y un toque de nuez moscada.
Devolvé las supremas a la sartén y cociná a fuego suave 10 minutos más, hasta que la salsa espese y el pollo quede bien tierno.
Espolvoreá con perejil picado y acompañá con arroz blanco, puré o papas al horno.
Si querés una versión más liviana, reemplazá la crema de leche por una mezcla de yogur natural y un poco de almidón de maíz. Esta receta se conserva en heladera hasta 2 días y también se puede freezar sin la crema (agregala al recalentar). ¡Y listo el pollo!.