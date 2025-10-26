Seguí esta receta de torta Selva Negra y lográ una crema perfecta sin complicarte
Animate a preparar la receta de torta Selva Negra más rica, con capas esponjosas y un toque de dulzura justa.
Si querés preparar un clásico que nunca falla, esta receta de torta Selva Negra te va a encantar. Es una torta de origen alemán que combina bizcochuelo de chocolate húmedo, crema chantilly y cerezas, logrando un postre elegante y fresco.
Ingredientes para una torta perfecta
Rinde una torta de 24 cm aprox.
Para el bizcochuelo:
4 huevos.
120 g de azúcar.
100 g de harina 0000.
30 g de cacao amargo.
1 cucharadita de polvo de hornear.
1 pizca de sal.
Para el relleno y cobertura:
400 cc de crema de leche.
60 g de azúcar glass.
1 cucharadita de esencia de vainilla.
1 frasco de cerezas en almíbar o al licor.
50 g de chocolate rallado o en virutas.
Para humedecer el bizcochuelo:
100 cc del almíbar de las cerezas o licor kirsch.
Paso a paso ¡muy fácil!
Batí los huevos con el azúcar hasta que dupliquen volumen. Tamizá la harina, el cacao, la sal y el polvo de hornear, e incorporalos con movimientos envolventes.
Volcá la mezcla en un molde enmantecado y enharinado. Cociná a 170 °C por unos 30–35 minutos. Enfriá y cortá en tres capas.
Batí la crema con el azúcar glass y la vainilla hasta lograr picos firmes.
Colocá la primera capa de bizcochuelo, humedecé con almíbar o licor, agregá crema y cerezas picadas. Repetí con las otras capas.
Cubrí con crema, espolvoreá virutas de chocolate y decorá con cerezas enteras.
Esta torta Selva Negra se conserva perfecta en heladera hasta 3 días, siempre bien tapada para que no se seque la crema. Su nombre original es Schwarzwälder Kirschtorte, significa “torta de cerezas del Bosque Negro”, en honor a una región alemana famosa por sus cerezales. Es un postre que combina la elegancia europea con el sabor casero que tanto nos gusta. ¡Y lista la torta!.