Seguí esta receta de torta Selva Negra y lográ una crema perfecta sin complicarte

Animate a preparar la receta de torta Selva Negra más rica, con capas esponjosas y un toque de dulzura justa.

Candela Spann

Descubrí cómo hacer la receta de torta Selva Negra con sabor casero y profesional.

Shutterstock

Si querés preparar un clásico que nunca falla, esta receta de torta Selva Negra te va a encantar. Es una torta de origen alemán que combina bizcochuelo de chocolate húmedo, crema chantilly y cerezas, logrando un postre elegante y fresco.

Ingredientes para una torta perfecta

Rinde una torta de 24 cm aprox.

Para el bizcochuelo:

  • 4 huevos.

  • 120 g de azúcar.

  • 100 g de harina 0000.

  • 30 g de cacao amargo.

  • 1 cucharadita de polvo de hornear.

  • 1 pizca de sal.

Para el relleno y cobertura:

  • 400 cc de crema de leche.

  • 60 g de azúcar glass.

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.

  • 1 frasco de cerezas en almíbar o al licor.

  • 50 g de chocolate rallado o en virutas.

Para humedecer el bizcochuelo:

  • 100 cc del almíbar de las cerezas o licor kirsch.

Esta torta es una verdadera delicia
Las cerezas y la crema chantilly combinan dulzura y frescura, logrando el equilibrio clásico de la torta Selva Negra.

Paso a paso ¡muy fácil!

  1. Batí los huevos con el azúcar hasta que dupliquen volumen. Tamizá la harina, el cacao, la sal y el polvo de hornear, e incorporalos con movimientos envolventes.

  2. Volcá la mezcla en un molde enmantecado y enharinado. Cociná a 170 °C por unos 30–35 minutos. Enfriá y cortá en tres capas.

  3. Batí la crema con el azúcar glass y la vainilla hasta lograr picos firmes.

  4. Colocá la primera capa de bizcochuelo, humedecé con almíbar o licor, agregá crema y cerezas picadas. Repetí con las otras capas.

  5. Cubrí con crema, espolvoreá virutas de chocolate y decorá con cerezas enteras.

Los ingredientes de esta torta se unen para crear un verdero deleite
La decoración con virutas de chocolate y cerezas no solo es estética: aporta textura y sabor, haciendo que cada porción sea irresistible.

Esta torta Selva Negra se conserva perfecta en heladera hasta 3 días, siempre bien tapada para que no se seque la crema. Su nombre original es Schwarzwälder Kirschtorte, significa “torta de cerezas del Bosque Negro”, en honor a una región alemana famosa por sus cerezales. Es un postre que combina la elegancia europea con el sabor casero que tanto nos gusta. ¡Y lista la torta!.

