Seguí esta receta de torta Selva Negra y lográ una crema perfecta sin complicarte

100 cc del almíbar de las cerezas o licor kirsch.

Las cerezas y la crema chantilly combinan dulzura y frescura, logrando el equilibrio clásico de la torta Selva Negra.

Esta torta es una verdadera delicia

Batí los huevos con el azúcar hasta que dupliquen volumen. Tamizá la harina, el cacao, la sal y el polvo de hornear, e incorporalos con movimientos envolventes.

Volcá la mezcla en un molde enmantecado y enharinado. Cociná a 170 °C por unos 30–35 minutos. Enfriá y cortá en tres capas.

Batí la crema con el azúcar glass y la vainilla hasta lograr picos firmes.

Colocá la primera capa de bizcochuelo, humedecé con almíbar o licor, agregá crema y cerezas picadas. Repetí con las otras capas.