Receta de calamares al ajillo, el clásico que deslumbra en las mesas de España

Esta receta de calamares al ajillo es un clásico de la cocina española que destaca por su sencillez y sabor intenso. Con pocos ingredientes y una preparación rápida, esta propuesta permite disfrutar de unos calamares tiernos y aromáticos. Ideal como tapa o plato principal, esta delicia es perfecta para cualquier ocasión. ¡Manos a la obra!

Receta de calamares al ajillo, una comida deliciosa y tradicional española

Receta de calamares al ajillo, una comida deliciosa y tradicional española

3- Calienta el aceite de oliva en una sartén amplia.

4- Añade el ajo y la guindilla, cocinando a fuego suave hasta que estén dorados.

5- Incorpora los calamares y sube ligeramente el fuego.

6- Cocina durante 3 a 5 minutos, removiendo constantemente.

7- Salpimienta y añade el zumo de limón.

8- Espolvorea perejil fresco picado por encima.

9- Retira del fuego y sirve inmediatamente los calamares al ajillo bien calientes.

Un plato perfecto de calamares al ajillo, acompañados de patatas bravas ¡la mejor receta del mundo! Un plato perfecto de calamares al ajillo, acompañados de patatas bravas ¡la mejor receta del mundo! Imagen creada con IA - MDZ

De la cocina a la mesa

Los calamares al ajillo son una de las tapas más apreciadas de la gastronomía española, gracias a su combinación de sencillez y sabor. Esta receta permite disfrutar de un plato rápido, ideal para compartir en reuniones o como entrante. La clave está en no sobrecocinar los calamares, para mantener su textura tierna. El aceite de oliva, el ajo y el toque de limón aportan un equilibrio perfecto. Además, esta receta admite pequeñas variaciones, como añadir vino blanco o más especias. Prepararlos en casa garantiza un resultado auténtico, delicioso y fiel a la tradición culinaria mediterránea.