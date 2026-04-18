Receta de calamares al ajillo, el clásico que deslumbra en las mesas de España
Esta receta de calamares al ajillo combina sencillez y sabor en un plato clásico español, ideal para preparar rápido y disfrutar en cualquier ocasión.
Esta receta de calamares al ajillo es un clásico de la cocina española que destaca por su sencillez y sabor intenso. Con pocos ingredientes y una preparación rápida, esta propuesta permite disfrutar de unos calamares tiernos y aromáticos. Ideal como tapa o plato principal, esta delicia es perfecta para cualquier ocasión. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 4 porciones)
- Calamares limpios: 500 gramos
- Ajo: 4 dientes
- Aceite de oliva virgen extra: 60 ml
- Guindilla: 1 unidad (opcional)
- Perejil fresco: 2 cucharadas
- Sal: a gusto
- Pimienta: a gusto
- Zumo de limón: 1 cucharada
Paso a paso para crear calamares al ajillo deliciosos
1- Limpia bien los calamares y córtalos en anillas.
2- Pela y pica finamente el ajo.
3- Calienta el aceite de oliva en una sartén amplia.
4- Añade el ajo y la guindilla, cocinando a fuego suave hasta que estén dorados.
5- Incorpora los calamares y sube ligeramente el fuego.
6- Cocina durante 3 a 5 minutos, removiendo constantemente.
7- Salpimienta y añade el zumo de limón.
8- Espolvorea perejil fresco picado por encima.
9- Retira del fuego y sirve inmediatamente los calamares al ajillo bien calientes.
De la cocina a la mesa
Los calamares al ajillo son una de las tapas más apreciadas de la gastronomía española, gracias a su combinación de sencillez y sabor. Esta receta permite disfrutar de un plato rápido, ideal para compartir en reuniones o como entrante. La clave está en no sobrecocinar los calamares, para mantener su textura tierna. El aceite de oliva, el ajo y el toque de limón aportan un equilibrio perfecto. Además, esta receta admite pequeñas variaciones, como añadir vino blanco o más especias. Prepararlos en casa garantiza un resultado auténtico, delicioso y fiel a la tradición culinaria mediterránea.