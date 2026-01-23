Receta de mejillones al escabeche perfecta para aperitivos y tapas

Esta receta de mejillones al escabeche es un clásico de la gastronomía tradicional, ideal como aperitivo o tapa fría. Su equilibrio entre acidez, aroma y sabor hace que sea una preparación versátil, perfecta para conservar los mejillones y disfrutarlos en cualquier ocasión especial o reunión informal.

De la cocina a la mesa

Los mejillones al escabeche son una receta práctica y sabrosa que combina tradición y sencillez. Su preparación permite disfrutar de un marisco lleno de carácter, con una salsa aromática que realza su sabor natural. Además, es una receta ideal para preparar con antelación, ya que mejora notablemente tras unas horas de reposo en frío. Se puede servir como entrada, tapa o acompañamiento en ensaladas y tostadas. Gracias a su método de conservación, los mejillones al escabeche se mantienen en perfecto estado durante varios días, convirtiéndose en una opción cómoda y deliciosa para cualquier momento. ¡A disfrutar!