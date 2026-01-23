Receta de mejillones al escabeche perfecta para aperitivos y tapas
Prepara esta receta paso a paso de mejillones en escabeche, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida española.
Esta receta de mejillones al escabeche es un clásico de la gastronomía tradicional, ideal como aperitivo o tapa fría. Su equilibrio entre acidez, aroma y sabor hace que sea una preparación versátil, perfecta para conservar los mejillones y disfrutarlos en cualquier ocasión especial o reunión informal.
Ingredientes para unos mejillones en escabeche perfectos
Rinde 4 porciones.
- Mejillones frescos: 1 kg.
- Aceite de oliva: 150 ml.
- Vinagre de vino blanco: 80 ml.
- Cebolla: 1 pieza.
- Ajo: 2 dientes.
- Hoja de laurel: 2 piezas.
- Pimentón dulce: 1 cucharadita.
- Pimienta negra en grano: 1/2 cucharadita.
- Sal: al gusto.
- Agua: 100 ml.
Paso a paso ¡muy fácil!
- Limpia bien los mejillones, retirando barbas e impurezas.
- Colócalos en una olla con un poco de agua y cuécelos hasta que se abran.
- Retira los mejillones de sus conchas y resérvalos.
- En una sartén amplia, calienta el aceite de oliva a fuego medio.
- Sofríe la cebolla en juliana y los ajos laminados hasta que estén suaves.
- Añade el pimentón y mezcla rápidamente para evitar que se queme.
- Incorpora el vinagre, el agua, el laurel y la pimienta.
- Cocina a fuego suave durante 10 minutos.
- Agrega los mejillones y cocina 5 minutos más.
- Deja enfriar completamente antes de servir para que se asienten los sabores.
De la cocina a la mesa
Los mejillones al escabeche son una receta práctica y sabrosa que combina tradición y sencillez. Su preparación permite disfrutar de un marisco lleno de carácter, con una salsa aromática que realza su sabor natural. Además, es una receta ideal para preparar con antelación, ya que mejora notablemente tras unas horas de reposo en frío. Se puede servir como entrada, tapa o acompañamiento en ensaladas y tostadas. Gracias a su método de conservación, los mejillones al escabeche se mantienen en perfecto estado durante varios días, convirtiéndose en una opción cómoda y deliciosa para cualquier momento. ¡A disfrutar!