La reina departamental de San Rafael sorprendió con una degustación de vinos

Alpataco transformó la Peatonal Sarmento con una experiencia personalizada de vinos blancos, rosé y tintos, y la reina de San Rafael como anfitriona.

En el marco de los festejos vendimiales, Alpataco organizó una degustación de vinos de San Rafael que trascendió el formato tradicional de cata para convertirse en una propuesta interactiva y cercana con el público. La acción, que tuvo lugar en la Peatonal Sarmiento durante una jornada en pleno clima de Vendimia, buscó promocionar el departamento desde la celebración más emblemática.

Degustación Reina San Rafael (6) Alpataco y Finca La Raquel apostaron por vinos personalizados. Así se vivió la degustación de vinos de San Rafael: “Decidimos que la mejor forma de promocionar nuestra provincia y el departamento de San Rafael es hacerlo a través de lo que estamos festejando, que es justamente la Vendimia”, explicaron desde la organización. El evento no se limitó a ofrecer una degustación convencional, ya que los asistentes tuvieron la posibilidad de personalizar una botella de vino gigante y sacarse una foto con ella.

Degustación Reina San Rafael (8) Azul Antolinez, reina departamental de San Rafael, estuvo presente como anfitriona. La propuesta contó con la presencia de una figura destacada del calendario vendimial: Azul Antolinez, reina departamental de San Rafael, quien estuvo ayudando con los vinos para poder promocionarlos, y también se sacó fotos. Su participación activa y tan cercana, dio un atractivo extra para el público que se acercó a vivir la experiencia.

Degustación Reina San Rafael (5) Entre horarios limitados, agenda ajustada de las reinas y gran aceptación del público, el evento dejó abierta la puerta a futuras ediciones. Sin embargo, y a pesar del éxito de convocatoria, la degustación tuvo un carácter efímero. Se desarrolló entre el mediodía y las dos de la tarde, con una agenda acotada debido a los compromisos de las representantes vendimiales. “Estamos solo hoy, pero puede que haya más. La agenda de las reinas es bastante apretada, pero hemos tenido mucha aceptación”.

Degustación Reina San Rafael (1) Una degustación de la mano de la reina de San Rafael. Durante esas horas, el equipo de Alpataco compartió sus vinos con numerosas personas que se acercaron al lugar, y también se registraron fotos y videos junto a la candidata a la corona nacional.