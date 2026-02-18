La reina departamental de San Rafael sorprendió con una degustación de vinos
Alpataco transformó la Peatonal Sarmento con una experiencia personalizada de vinos blancos, rosé y tintos, y la reina de San Rafael como anfitriona.
En el marco de los festejos vendimiales, Alpataco organizó una degustación de vinos de San Rafael que trascendió el formato tradicional de cata para convertirse en una propuesta interactiva y cercana con el público. La acción, que tuvo lugar en la Peatonal Sarmiento durante una jornada en pleno clima de Vendimia, buscó promocionar el departamento desde la celebración más emblemática.
Así se vivió la degustación de vinos de San Rafael:
“Decidimos que la mejor forma de promocionar nuestra provincia y el departamento de San Rafael es hacerlo a través de lo que estamos festejando, que es justamente la Vendimia”, explicaron desde la organización. El evento no se limitó a ofrecer una degustación convencional, ya que los asistentes tuvieron la posibilidad de personalizar una botella de vino gigante y sacarse una foto con ella.
La propuesta contó con la presencia de una figura destacada del calendario vendimial: Azul Antolinez, reina departamental de San Rafael, quien estuvo ayudando con los vinos para poder promocionarlos, y también se sacó fotos. Su participación activa y tan cercana, dio un atractivo extra para el público que se acercó a vivir la experiencia.
Sin embargo, y a pesar del éxito de convocatoria, la degustación tuvo un carácter efímero. Se desarrolló entre el mediodía y las dos de la tarde, con una agenda acotada debido a los compromisos de las representantes vendimiales. “Estamos solo hoy, pero puede que haya más. La agenda de las reinas es bastante apretada, pero hemos tenido mucha aceptación”.
Durante esas horas, el equipo de Alpataco compartió sus vinos con numerosas personas que se acercaron al lugar, y también se registraron fotos y videos junto a la candidata a la corona nacional.
Detrás de la degustación se encuentra toda una estructura, puesto que Alpataco no solo comercializa vinos en sus locales y por internet, sino que también trabaja con marca propia: Finca La Raquel es su sello distintivo, el espacio donde nacen sus vinos personalizados. La marca tiene presencia en la Peatonal Sarmiento y también en Recoleta, Buenos Aires, lo que le permite llevar los sabores de San Rafael a un público más amplio, incluso más allá de los límites provinciales.
Mirá el video de la degustación de Alpataco:
La empresa también impulsa experiencias turísticas enoturísticas innovadoras. “Estamos haciendo experiencias de paseos en velero en Potrerillos. Es una forma distinta de ver Mendoza. Para ser parte, venís acá a Alpataco o lo contratás a través de nuestras redes”, explicaron.