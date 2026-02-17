Vendimia en el fin de la dictadura: así se vivió la edición de 1983

Entre censuras que empezaban a caer y una apertura política inminente, el acto central “Vendimia huarpe” marcó un antes y un después en el Frank Romero Day.

El tema que atravesó la Vendimia de 1983 no fue solamente la cosecha o la coronación. El 5 de marzo de ese año, mientras el país todavía procesaba la herida abierta que había dejado la guerra con el Reino Unido, la efervescencia institucional se respiraba en cada rincón. La derrota precipitó la necesidad de una apertura política y el anuncio del acto eleccionario para octubre. Argentina empezaba a asomarse, otra vez, a la democracia, y Mendoza, con su calendario vendimial intacto, ofreció un escenario donde esa transición se sintió.

Vendimia 1983 (2) El afiche promocional de la Vendimia de 1983. Eliseo Vidart Villanueva, dirigente demócrata, quedó en la historia como el último gobernador de facto que presidió los actos vendimiales. Dio los tradicionales golpes de reja en la Bendición de los Frutos realizada en el Prado Gaucho del Parque San Martín y acompañó a autoridades nacionales, provinciales e invitados especiales en los palcos de la Vía Blanca, el Carrusel y el acto central.

En el Teatro Griego Frank Romero Day se llevó a cabo el acto central denominado “Vendimia huarpe”, con línea argumental de la profesora Miriam Armentano y dirección general de Pedro Marabini. La propuesta artística puso en escena a los pueblos originarios, a los primeros labradores y a los trabajadores de la viña como columna vertebral de la identidad mendocina. Durante setenta minutos, más de setecientos artistas desplegaron cuadros coreografiados bajo la supervisión de Jesús Vera Arenas, en una noche de nubes amenazantes que pareció acompañar el clima de época.

Vendimia 1983 (1) Con más de setecientos artistas en escena y música de autores antes censurados, la celebración reflejó el clima social. En cuanto a la banda sonora, se mezclaron sonidos folclóricos, pop y clásicos con nombres como el grupo mendocino Markama, Alberto Ginastera, Camerata Bariloche, Hilario Cuadros, Alberto Rodríguez, Armando Tejada Gómez, Sergio Denis, Damián Sánchez y Pocho Sosa, entre otros. En un contexto de relajación del régimen militar y palpitando la nueva etapa que se avecinaba, se utilizó música de autores que habían sido censurados.

Ese detalle artístico funcionó como síntoma de apertura, como anticipo de la democracia que asomaba. El toque distintivo llegó con la inclusión de danzas de distintos países latinoamericanos, ampliando la mirada y conectando la Vendimia con una identidad regional más amplia.