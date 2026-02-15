Alegría, festejos y emoción en la 40° Triatlón Vendimia del Parque

Algunos con brazos levantados. Otros con los ojos cerrados. En el último tranco antes de cruzar la meta del Triatlón Vendimia las emociones explotan. Por eso algunos lloran: de emoción por el objetivo cumplido, de tristeza por algún tropezón; también sollozo de desahogo. El locutor de la carrera menciona los nombres y el público que mira y alienta comparte la emoción. Nadar en el lago, pedalear y correr por el circuito del Parque. Una rutina desafiante para los atletas que participaron de la versión 40 del tradicional triatlón mendocino.

natación triatlón vendimia Fueron dos días de uno de los deportes más completos y desafiantes y que tuvo a participantes de todo el país. El sábado se corrió en la modalidad sprint y en varias categorías. Desde niños que corrían su primer desafío, hasta hombres y mujeres de experiencia. Fue el caso Mario Roberto Delpodio, de 80 años. “El deporte me da vida. Mientras pueda, voy a seguir compitiendo. No importa la edad, lo importante es animarse y disfrutar”, dijo el hombre cuando cruzó el puente inflable ubicado en la puerta del Club Mendoza de Regatas.

El domingo fue el turno del triatlón con las distancias olímpicas: 1,5 kilómetros de natación, 40 de ciclismo y 10 de pedestrismo.

bici triatlón vendimia

podio triatlón