Alegría, festejos y emoción en la 40° Triatlón Vendimia del Parque
La edición 40 del Triatlón Vendimia tuvo una gran realización. Dos días a puro deporte y emoción.
Algunos con brazos levantados. Otros con los ojos cerrados. En el último tranco antes de cruzar la meta del Triatlón Vendimia las emociones explotan. Por eso algunos lloran: de emoción por el objetivo cumplido, de tristeza por algún tropezón; también sollozo de desahogo. El locutor de la carrera menciona los nombres y el público que mira y alienta comparte la emoción. Nadar en el lago, pedalear y correr por el circuito del Parque. Una rutina desafiante para los atletas que participaron de la versión 40 del tradicional triatlón mendocino.
Fueron dos días de uno de los deportes más completos y desafiantes y que tuvo a participantes de todo el país. El sábado se corrió en la modalidad sprint y en varias categorías. Desde niños que corrían su primer desafío, hasta hombres y mujeres de experiencia. Fue el caso Mario Roberto Delpodio, de 80 años. “El deporte me da vida. Mientras pueda, voy a seguir compitiendo. No importa la edad, lo importante es animarse y disfrutar”, dijo el hombre cuando cruzó el puente inflable ubicado en la puerta del Club Mendoza de Regatas.
Te Podría Interesar
El domingo fue el turno del triatlón con las distancias olímpicas: 1,5 kilómetros de natación, 40 de ciclismo y 10 de pedestrismo.
Escuchá a la ganadora
En la general masculina, el sanrafaelino Faustino Sabio se quedó con la victoria, mientras que en la general femenina la ganadora fue Emilia Vargas, ambos confirmando su gran presente deportivo.
Ganadores del sábado generales Triatlón Vendimia 2026
Femenino (élite):
- Emilia Vargas (1:01:55)
- Catalina Ghiretti (1:04:25)
- Guadalupe Ghiretti (1:08:03)
Masculino (élite):
- Faustino Sabio (56:38)
- Santino Lucoratolo (56:49)
- Ignacio Braga (57:34)
Age Group (amateurs)
Masculino:
- Matías Massironi (59:54)
- Nicolás Maimone (59:54)
- Martín Maluf (1:00:37)
Femenino:
- Guadalupe Muscatelli (1:09:41)
- Juliana Sampó Savino (1:10:33)
- Isabella Fontela (1:10:38)
Súper Sprint (jóvenes)
Masculino:
- Máximo García Zalazar (35:53)
- Facundo Braga (37:36)
- Juan Moyano (38:11)
Femenino:
- Isabella Sabio (40:30)
- Clara Pavoni (41:28)
- Fernanda de los Santos (42:24)