Cómo hacer un cheesecake de té matcha en casa: receta paso a paso

El cheesecake es un clásico, pero cuando le sumás el té matcha, pasa de ser un postre a una experiencia con tintes orientales. El color verde, el perfume herbal y el contraste con la suavidad del queso hacen que sea un postre hipnótico tanto a la vista como al paladar. Además, con esta receta, la base de almendras con miel le suma un toque crujiente y delicado que lo aleja de la galletita tradicional, llevándolo a un nivel mucho más especial. ¡Manos a la obra!