Cómo hacer un cheesecake de té matcha en casa: receta paso a paso

Aprendé a hacer este cheesecake de matcha con base de almendras. Una receta cremosa, colorida y distinta a cualquier cheesecake clásico. ¡Probalo!

Cheesecake verde matcha con almendras y miel

El cheesecake es un clásico, pero cuando le sumás el té matcha, pasa de ser un postre a una experiencia con tintes orientales. El color verde, el perfume herbal y el contraste con la suavidad del queso hacen que sea un postre hipnótico tanto a la vista como al paladar. Además, con esta receta, la base de almendras con miel le suma un toque crujiente y delicado que lo aleja de la galletita tradicional, llevándolo a un nivel mucho más especial. ¡Manos a la obra!

Ingredientes

  • 200 g de almendras tostadas

  • 3 cucharadas de miel

  • 70 g de manteca derretida

  • 400 g de queso crema

  • 200 g de crema de leche

  • 120 g de azúcar

  • 2 huevos

  • 2 cucharaditas de té matcha en polvo

  • 1 cucharadita de extracto de vainilla

Receta de cheesecake de matcha paso a paso.

Paso a paso de la receta

  1. Procesá las almendras con la miel y la manteca hasta obtener una pasta húmeda. Extendela en la base de un molde desmontable y presioná bien. Llevá a la heladera 20 minutos.

  2. Batí el queso crema con el azúcar hasta que quede suave. Agregá los huevos de a uno, luego la crema de leche, la vainilla y finalmente el matcha tamizado.

  3. Verté la mezcla sobre la base de almendras.

  4. Horneá a 160°C durante 50 minutos en horno bajo, hasta que el centro esté apenas firme.

  5. Dejá enfriar a temperatura ambiente y luego refrigerá al menos 4 horas.

  6. Serví en porciones decoradas con un poco de matcha espolvoreado y algunas almendras enteras. ¡Y listo!

