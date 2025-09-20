Cómo hacer un cheesecake de té matcha en casa: receta paso a paso
Aprendé a hacer este cheesecake de matcha con base de almendras. Una receta cremosa, colorida y distinta a cualquier cheesecake clásico. ¡Probalo!
El cheesecake es un clásico, pero cuando le sumás el té matcha, pasa de ser un postre a una experiencia con tintes orientales. El color verde, el perfume herbal y el contraste con la suavidad del queso hacen que sea un postre hipnótico tanto a la vista como al paladar. Además, con esta receta, la base de almendras con miel le suma un toque crujiente y delicado que lo aleja de la galletita tradicional, llevándolo a un nivel mucho más especial. ¡Manos a la obra!
Ingredientes
200 g de almendras tostadas
3 cucharadas de miel
70 g de manteca derretida
400 g de queso crema
200 g de crema de leche
120 g de azúcar
2 huevos
2 cucharaditas de té matcha en polvo
1 cucharadita de extracto de vainilla
Paso a paso de la receta
Procesá las almendras con la miel y la manteca hasta obtener una pasta húmeda. Extendela en la base de un molde desmontable y presioná bien. Llevá a la heladera 20 minutos.
Batí el queso crema con el azúcar hasta que quede suave. Agregá los huevos de a uno, luego la crema de leche, la vainilla y finalmente el matcha tamizado.
Verté la mezcla sobre la base de almendras.
Horneá a 160°C durante 50 minutos en horno bajo, hasta que el centro esté apenas firme.
Dejá enfriar a temperatura ambiente y luego refrigerá al menos 4 horas.
Serví en porciones decoradas con un poco de matcha espolvoreado y algunas almendras enteras. ¡Y listo!