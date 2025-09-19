Receta de galletas de coco suaves y esponjosas al estilo casero

Las galletas caseras siempre son un placer, y esta receta de galletas de coco es ideal para quienes disfrutan un bocado dulce , simple y lleno de sabor. Con ingredientes básicos y pocos pasos, vas a poder preparar unas galletas suaves, aromáticas y perfectas para acompañar cualquier momento del día.

Las galletas de coco son uno de esos clásicos que nunca pasan de moda. Su textura delicada, ligeramente crocante por fuera y tierna por dentro, junto con el inconfundible aroma del coco rallado , hacen que se conviertan en un verdadero favorito en la mesa. Lo mejor de todo es que no requieren técnicas complicadas ni ingredientes difíciles de conseguir, lo que las vuelve una opción perfecta para preparar en casa sin demasiado esfuerzo.

Una de las ventajas es que resulta versátil: se pueden disfrutar tal cual, con su sabor suave y natural, o darle un toque extra bañándolas en chocolate , añadiendo un poco de ralladura de limón o incluso incorporando chips de chocolate en la masa . Además, al no necesitar demasiado tiempo de horneado, son ideales para improvisar una merienda rápida o sorprender a la familia con algo recién hecho.

Preparar estas galletas de coco también es una excelente oportunidad para cocinar en compañía. Los niños suelen disfrutar mucho el proceso de dar forma a las galletas y ver cómo crecen en el horno. En cuestión de minutos, la cocina se llena de un aroma irresistible que anticipa lo mejor: un bocado tierno, dorado y lleno de sabor casero. ¡Vamos a la receta !.

La primera receta de galletas de coco registrada en libros de cocina europeos data del siglo XIX, cuando el coco comenzó a importarse con más frecuencia.

Ingredientes

Manteca a temperatura ambiente 100 g, azúcar 120 g, huevo 1, coco rallado 150 g, harina de trigo 80 g, polvo de hornear 1 cucharadita, esencia de vainilla 1 cucharadita, pizca de sal

Paso a paso para que prepares galletas de coco

Lo primero que tienes que hacer es batir la manteca con el azúcar hasta obtener una crema clara y suave. Luego, Incorporara el huevo y la esencia de vainilla, mezclando bien. Agrega la harina tamizada con el polvo de hornear y la pizca de sal y bate suavemente. Cuando ya tienes la masa es el momento de añadir el coco rallado, tienes que mezclar hasta formar una masa húmeda y consistente. Es el momento de darle forma a las galleta, puedes tomar porciones pequeñas de masa con una cuchara y colocarlas en una bandeja con papel manteca o dejar volar tu creatividad y darles la forma que más te guste. Lleva a horno precalentado a 180 °C durante 12-15 minutos o hasta que estén doradas. Deja enfriar antes de retirar de la bandeja y servir.

Son deliciosas para acompañarlas con la infusión que más te guste Una curiosidad es que la receta de galletas de coco puede prepararse sin harina, ya que el coco rallado aporta la textura necesaria. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Esta receta de galletas de coco es una de esas preparaciones que combinan simplicidad y sabor en cada bocado. Con ingredientes básicos, que seguramente ya tengas en casa, puedes obtener un resultado delicioso en muy poco tiempo. Su textura tierna por dentro y crujiente por fuera las convierte en el acompañamiento perfecto para un café, una infusión o un mate compartido.

Además, son galletas que se adaptan a distintos gustos: puedes dejarlas simples para resaltar el sabor del coco o darles un toque diferente con chocolate, ralladura cítrica o frutos secos. También son una buena alternativa para preparar junto a los más pequeños, ya que su elaboración es rápida y entretenida.

En definitiva, no hace falta complicarse demasiado para saborear un dulce casero con todo el encanto de lo artesanal. Un clásico fácil, rendidor y siempre bien recibido.

