Receta de la tarta de peras y queso azul que conquista a los amantes de lo agridulce

Las tartas tipo rústicas tienen eso de que se preparan con lo que hay a mano y son buenísimas tanto para un almuerzo improvisado como para un picnic al aire libre. Con esta receta que combina lo dulce de la pera madura con la intensidad cremosa del queso azul, vas a saborear un contraste elegante y original que se prepara en pocos pasos y queda riquísimo. ¡Manos a la obra!