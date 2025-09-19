Receta de la tarta de peras y queso azul que conquista a los amantes de lo agridulce
Prepará la receta de una tarta que lleva peras, queso azul y miel, con un paso a paso súper simple para hacer en casa.
Las tartas tipo rústicas tienen eso de que se preparan con lo que hay a mano y son buenísimas tanto para un almuerzo improvisado como para un picnic al aire libre. Con esta receta que combina lo dulce de la pera madura con la intensidad cremosa del queso azul, vas a saborear un contraste elegante y original que se prepara en pocos pasos y queda riquísimo. ¡Manos a la obra!
Ingredientes
1 masa de tarta o masa quebrada lista
2 peras maduras
150 g de queso azul
1 cebolla morada pequeña
1 puñado de nueces picadas
2 cdas de miel
1 cda de aceite de oliva
Sal y pimienta a gusto
Paso a paso de la receta
Precalentar el horno a 180 °C y estirar la masa sobre una placa con papel manteca.
Cortar la cebolla en pluma fina y saltearla con aceite de oliva hasta que quede transparente y apenas dorada.
Lavar bien las peras, cortarlas en láminas finas y reservar.
Sobre la masa, distribuir la cebolla salteada, las láminas de pera, el queso azul desmenuzado y las nueces.
Doblar los bordes de la masa hacia adentro para darle ese aspecto rústico.
Condimentar con sal y pimienta, y rociar con un hilo de miel por encima.
Hornear durante 30 a 35 minutos, hasta que los bordes de la masa estén dorados y el queso se haya fundido. ¡Y listo!