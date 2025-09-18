Galletas de pistacho y chocolate blanco: la receta diferente que tenés que probar
Cómo hacer galletas caseras de pistacho y chocolate blanco con esta receta en simples pasos. ¡Probalas!
Hay galletas clásicas que se repiten en todas las cocinas, pero de vez en cuando aparecen combinaciones que sorprenden. Esta receta de galletas de pistacho con trozos de chocolate blanco no son solo un capricho dulce, sino que además tienen una textura crujiente por fuera, suave por dentro y un sabor distinto que mezcla frutos secos con el toque riquísimo del chocolate. ¡Manos a la obra!
Ingredientes
-
120 g de manteca blanda
100 g de azúcar rubia
50 g de azúcar común
1 huevo
180 g de harina
1 cdita de polvo de hornear
1 pizca de sal
80 g de pistachos pelados y picados
100 g de chocolate blanco en trozos
Paso a paso de la receta
-
Batir la manteca con los dos azúcares hasta obtener una mezcla cremosa.
Agregar el huevo e integrar bien.
Incorporar la harina tamizada con el polvo de hornear y la pizca de sal.
Sumar los pistachos picados y los trozos de chocolate blanco, mezclando con una espátula.
Formar bolitas de masa y colocarlas sobre una bandeja enmantecada o con papel manteca, dejando espacio entre cada una.
Llevar al horno precalentado a 180 °C durante 12 a 15 minutos, hasta que los bordes estén dorados.
Dejar enfriar en la bandeja unos minutos antes de pasarlas a una rejilla. ¡Y listo!