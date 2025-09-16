Receta de tarta de mermelada: dulce clásico para cualquier ocasión
Descubre cómo hacer tarta de mermelada casera, una receta dulce, rendidora y llena de sabor. Ideal para disfrutar como postre o merienda.
Una receta clásica, sencilla y deliciosa, es la tarta de mermelada es ideal. Su combinación de masa crujiente y relleno dulce hace que sea un postre perfecto para cualquier ocasión, desde meriendas hasta celebraciones familiares. Prepararla en casa es fácil, rápida y garantiza un resultado delicioso que siempre conquista a todos.
La tarta de mermelada es un postre tradicional que ha acompañado a generaciones en diferentes hogares. Su encanto radica en la simplicidad de los ingredientes y en el sabor dulce y reconfortante de la mermelada, que puede ser de frutos rojos, durazno, ciruela o la que más te guste. La preparación de la masa, crujiente y dorada, combina a la perfección con el relleno suave y aromático, generando un contraste irresistible que conquista paladares.
Este postre se ha mantenido vigente a lo largo del tiempo porque es fácil de preparar y muy versátil. Es ideal para aprovechar mermeladas caseras o comerciales, y su diseño puede variar: desde una tapa completa de masa hasta las clásicas tiras cruzadas en el estilo “lattice”. Además, su elaboración permite adaptaciones creativas, como agregar un toque de limón, esencia de vainilla o almendras molidas a la masa.
Preparar esta tarta en casa es una experiencia gratificante: el aroma que llena la cocina y el placer de probar un postre casero recién horneado hacen que valga la pena cada paso. Es perfecta para disfrutar con café, té o simplemente sola, y siempre logra arrancar sonrisas.
Ingredientes
Harina 300 g, mantequilla 150 g fría, azúcar 80 g, huevos 2, esencia de vainilla 1 cucharadita, ralladura de limón 1 cucharadita, pizca de sal, mermelada 250 g de tu sabor favorito, azúcar glass para decorar opcional.
Paso a paso para que prepares tarta de mermelada
- En un bol grande, mezclá la harina con la mantequilla fría cortada en cubos hasta obtener una textura arenosa. Agrega el azúcar, la ralladura de limón, la esencia de vainilla y la pizca de sal. Incorpora 1 huevo y amasa hasta formar una masa homogénea. Formá un disco, envolvelo en film y llevá a la heladera por 30 minutos.
- Engrasa un molde redondo de 22-24 cm y estirá 2/3 de la masa con un rodillo hasta cubrir la base y los bordes. Pincha la base con un tenedor para evitar que se infle al hornear.
- Coloca la mermelada sobre la base de masa, distribuyéndola de manera uniforme.
- Con el resto de la masa, puedes cubrir la tarta completamente o hacer tiras entrecruzadas estilo “lattice”. Pincela con el huevo restante para dar brillo.
- Precalienta el horno a 180 °C y hornea la tarta durante 30-35 minutos, hasta que la masa esté dorada y firme.
- Retira del horno y deja enfriar a temperatura ambiente. Si quieres, espolvorea con azúcar glass antes de servir.
De la cocina a tu mesa
La tarta de mermelada es un clásico que combina simplicidad, sabor y tradición. Su masa crujiente y dorada junto con el relleno dulce y aromático de mermelada hacen de este postre una opción ideal para cualquier ocasión: meriendas, reuniones familiares o celebraciones especiales.
Prepararla en casa no solo es fácil y rápido, sino también gratificante, ya que el aroma que se desprende del horno y el placer de probar un postre recién hecho aportan una experiencia sensorial única. La receta permite adaptaciones según el gusto: se puede variar el tipo de mermelada, añadir ralladura de cítricos, esencia de vainilla o frutos secos para intensificar el sabor.
Además, es un postre versátil y rendidor que conquista a chicos y grandes. Preparar la tarta de mermelada en casa es una manera de mantener viva la tradición repostera y disfrutar de un clásico que nunca pasa de moda. ¡Y a disfrutar!