Receta de tarta de mermelada: dulce clásico para cualquier ocasión

Una receta clásica, sencilla y deliciosa, es la tarta de mermelada es ideal. Su combinación de masa crujiente y relleno dulce hace que sea un postre perfecto para cualquier ocasión, desde meriendas hasta celebraciones familiares. Prepararla en casa es fácil, rápida y garantiza un resultado delicioso que siempre conquista a todos.

La tarta de mermelada es un postre tradicional que ha acompañado a generaciones en diferentes hogares. Su encanto radica en la simplicidad de los ingredientes y en el sabor dulce y reconfortante de la mermelada , que puede ser de frutos rojos , durazno , ciruela o la que más te guste. La preparación de la masa , crujiente y dorada, combina a la perfección con el relleno suave y aromático, generando un contraste irresistible que conquista paladares.

Este postre se ha mantenido vigente a lo largo del tiempo porque es fácil de preparar y muy versátil. Es ideal para aprovechar mermeladas caseras o comerciales, y su diseño puede variar: desde una tapa completa de masa hasta las clásicas tiras cruzadas en el estilo “lattice”. Además, su elaboración permite adaptaciones creativas, como agregar un toque de limón , esencia de vainilla o almendras molidas a la masa .

Preparar esta tarta en casa es una experiencia gratificante: el aroma que llena la cocina y el placer de probar un postre casero recién horneado hacen que valga la pena cada paso. Es perfecta para disfrutar con café , té o simplemente sola, y siempre logra arrancar sonrisas.

La receta de tarta de mermelada es un clásico de la repostería casera que se mantiene vigente generación tras generación.

Un postre versátil ya que puedes añadir la mermelada que más te guste

Ingredientes

Harina 300 g, mantequilla 150 g fría, azúcar 80 g, huevos 2, esencia de vainilla 1 cucharadita, ralladura de limón 1 cucharadita, pizca de sal, mermelada 250 g de tu sabor favorito, azúcar glass para decorar opcional.

Paso a paso para que prepares tarta de mermelada

En un bol grande, mezclá la harina con la mantequilla fría cortada en cubos hasta obtener una textura arenosa. Agrega el azúcar, la ralladura de limón, la esencia de vainilla y la pizca de sal. Incorpora 1 huevo y amasa hasta formar una masa homogénea. Formá un disco, envolvelo en film y llevá a la heladera por 30 minutos. Engrasa un molde redondo de 22-24 cm y estirá 2/3 de la masa con un rodillo hasta cubrir la base y los bordes. Pincha la base con un tenedor para evitar que se infle al hornear. Coloca la mermelada sobre la base de masa, distribuyéndola de manera uniforme. Con el resto de la masa, puedes cubrir la tarta completamente o hacer tiras entrecruzadas estilo “lattice”. Pincela con el huevo restante para dar brillo. Precalienta el horno a 180 °C y hornea la tarta durante 30-35 minutos, hasta que la masa esté dorada y firme. Retira del horno y deja enfriar a temperatura ambiente. Si quieres, espolvorea con azúcar glass antes de servir.

Si lo deseas puedes hacer el típico enrrejado o cubrirla toda con la masa

La tarta de mermelada es un clásico que combina simplicidad, sabor y tradición. Su masa crujiente y dorada junto con el relleno dulce y aromático de mermelada hacen de este postre una opción ideal para cualquier ocasión: meriendas, reuniones familiares o celebraciones especiales.

Prepararla en casa no solo es fácil y rápido, sino también gratificante, ya que el aroma que se desprende del horno y el placer de probar un postre recién hecho aportan una experiencia sensorial única. La receta permite adaptaciones según el gusto: se puede variar el tipo de mermelada, añadir ralladura de cítricos, esencia de vainilla o frutos secos para intensificar el sabor.

Además, es un postre versátil y rendidor que conquista a chicos y grandes. Preparar la tarta de mermelada en casa es una manera de mantener viva la tradición repostera y disfrutar de un clásico que nunca pasa de moda. ¡Y a disfrutar!