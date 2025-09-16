Receta de croquetas de arroz con mozzarella doradas y muy cremosas
Crocantes e irresistibles: la receta de croquetas de arroz con mozzarella que vas a querer repetir siempre.
Si buscás una receta fácil, económica y deliciosa, las croquetas de arroz con mozzarella son la opción ideal. Con pocos ingredientes, una textura crujiente por fuera y un corazón cremoso de queso, son perfectas como entrada, aperitivo o para acompañar cualquier comida.
Las croquetas son un clásico de la cocina casera en muchas culturas, y esta receta de croquetas de arroz con mozzarella combina lo mejor de la tradición con un toque italiano irresistible. Se trata de un plato versátil y rendidor que permite aprovechar arroz cocido, transformándolo en un bocado dorado, sabroso y lleno de textura.
El gran atractivo de estas croquetas está en el contraste: por fuera quedan crujientes gracias al empanado, mientras que por dentro sorprenden con un relleno suave y fundente de mozzarella. Su preparación es sencilla y no requiere técnicas complicadas, lo que las convierte en una opción perfecta para principiantes o para quienes quieren improvisar algo rico con lo que tienen en la heladera.
Son ideales como aperitivo en reuniones, como snack para los más chicos o incluso como plato principal acompañadas de una ensalada fresca. Además, se pueden freír de manera tradicional o cocinarlas al horno para una versión más ligera, sin perder sabor ni textura.
En definitiva, esta preparación es una forma práctica de darle una segunda vida al arroz y crear un plato que conquista paladares con su sencillez, economía y un irresistible corazón de queso derretido.
Ingredientes
Arroz cocido 300 g, mozzarella 150 g en cubos, huevo 1, pan rallado 100 g, queso rallado 50 g, perejil fresco picado 1 cucharada, sal a gusto, pimienta a gusto, aceite para freír cantidad necesaria.
Paso a paso para que prepares croquetas de arroz
- En un bol grande, coloca el arroz cocido junto con el queso rallado, el perejil picado, sal y pimienta. Mezcla bien hasta integrar todos los ingredientes.
- Toma pequeñas porciones de la mezcla y forma bolas o croquetas alargadas. Hacé un hueco en el centro y coloca un cubo de mozzarella, luego cierra bien para que el queso quede cubierto.
- Pasa cada croqueta primero por huevo batido y después por pan rallado, cubriéndolas de manera uniforme. Para mayor crocancia, podés repetir el proceso dos veces.
- Calienta abundante aceite en una sartén y fríe las croquetas en tandas, hasta que estén doradas y crujientes por fuera. Escurre sobre papel absorbente para quitar el exceso de aceite.
- Si prefieress una opción más ligera, coloca las croquetas en una bandeja engrasada y hornea a 200 °C durante 20 minutos, dándolas vuelta a la mitad de la cocción.
De la cocina a tu mesa
Lleva a la mesa las croquetas bien calientes para que la mozzarella se mantenga fundida en el interior.
Las croquetas de arroz conmozzarella son un ejemplo perfecto de cómo un plato sencillo puede convertirse en una verdadera delicia. Su preparación rápida y económica, junto con la posibilidad de aprovechar arroz sobrante, la hacen ideal para cualquier ocasión.
El resultado son croquetas doradas, crujientes por fuera y con un corazón de queso fundido que siempre sorprende. Además, su versatilidad permite adaptarlas a diferentes gustos: puedes variar el tipo de queso, añadir especias, hierbas o incluso jamón picado para intensificar el sabor.
Ya sea fritas o al horno, estas croquetas se convierten en un aperitivo perfecto para reuniones, un snack para compartir o un acompañamiento original. Prepararlas en casa es muy fácil y el resultado siempre conquista tanto a grandes como a chicos.
En definitiva, esta receta demuestra que con pocos ingredientes se pueden lograr platos caseros irresistibles y llenos de sabor. ¡Y a disfrutar!