Receta de croquetas de arroz con mozzarella doradas y muy cremosas

Crocantes e irresistibles: la receta de croquetas de arroz con mozzarella que vas a querer repetir siempre.

La mejor receta de croquetas de arroz con mozzarella para compartir.

Si buscás una receta fácil, económica y deliciosa, las croquetas de arroz con mozzarella son la opción ideal. Con pocos ingredientes, una textura crujiente por fuera y un corazón cremoso de queso, son perfectas como entrada, aperitivo o para acompañar cualquier comida.

El gran atractivo de estas croquetas está en el contraste: por fuera quedan crujientes gracias al empanado, mientras que por dentro sorprenden con un relleno suave y fundente de mozzarella. Su preparación es sencilla y no requiere técnicas complicadas, lo que las convierte en una opción perfecta para principiantes o para quienes quieren improvisar algo rico con lo que tienen en la heladera.

Son ideales como aperitivo en reuniones, como snack para los más chicos o incluso como plato principal acompañadas de una ensalada fresca. Además, se pueden freír de manera tradicional o cocinarlas al horno para una versión más ligera, sin perder sabor ni textura.

En definitiva, esta preparación es una forma práctica de darle una segunda vida al arroz y crear un plato que conquista paladares con su sencillez, economía y un irresistible corazón de queso derretido.