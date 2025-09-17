Presenta:

Cómo hacer una tarta con peras y crema de almendras: receta paso a paso

Aprendé a preparar un postre que lleva fruta fresca, masa hojaldrada y frutos secos con esta receta fácil de seguir.

Peras con crema de almendras.

Las tartas clásicas con frutas son un infaltable, pero esta versión con peras caramelizadas sobre una base de masa hojaldrada y cubiertas con una crema suave de almendras te va a fascinar. La combinación que resulta de esta receta es crocante, dulce, y súper rica. ¡Manos a la obra!

Ingredientes:

  • 1 lámina de masa hojaldrada lista

  • 3 peras maduras pero firmes

  • 50 g de manteca

  • 3 cdas de azúcar mascabo

  • 100 g de almendras molidas

  • 1 huevo

  • 50 g de azúcar común

  • 50 g de manteca blanda

  • 1 cdita de esencia de vainilla

Tarta de peras caramelizadas con un toque crocante. Foto: Cook the cake
Tarta de peras caramelizadas con un toque crocante.

Paso a paso de la receta:

  1. Estirar la masa hojaldrada en una tartera y pinchar la superficie con un tenedor. Pre-hornear 10 minutos en horno medio.

  2. Pelar y cortar las peras en gajos. En una sartén, derretir manteca, sumar azúcar mascabo y cocinar hasta que caramelicen levemente.

  3. En un bowl, mezclar almendras molidas, azúcar, huevo, manteca blanda y vainilla hasta formar una crema homogénea.

  4. Retirar la masa del horno y cubrir con la crema de almendras.

  5. Disponer los gajos de pera caramelizados por encima, en forma de abanico.

  6. Hornear a fuego medio hasta que la masa esté dorada y la crema firme.

  7. Servir tibia con un toque de azúcar impalpable o acompañada con helado de crema. ¡Y listo!

