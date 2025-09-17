Cómo hacer una tarta con peras y crema de almendras: receta paso a paso
Aprendé a preparar un postre que lleva fruta fresca, masa hojaldrada y frutos secos con esta receta fácil de seguir.
Las tartas clásicas con frutas son un infaltable, pero esta versión con peras caramelizadas sobre una base de masa hojaldrada y cubiertas con una crema suave de almendras te va a fascinar. La combinación que resulta de esta receta es crocante, dulce, y súper rica. ¡Manos a la obra!
Ingredientes:
-
1 lámina de masa hojaldrada lista
3 peras maduras pero firmes
50 g de manteca
3 cdas de azúcar mascabo
100 g de almendras molidas
1 huevo
50 g de azúcar común
50 g de manteca blanda
1 cdita de esencia de vainilla
Paso a paso de la receta:
-
Estirar la masa hojaldrada en una tartera y pinchar la superficie con un tenedor. Pre-hornear 10 minutos en horno medio.
Pelar y cortar las peras en gajos. En una sartén, derretir manteca, sumar azúcar mascabo y cocinar hasta que caramelicen levemente.
En un bowl, mezclar almendras molidas, azúcar, huevo, manteca blanda y vainilla hasta formar una crema homogénea.
Retirar la masa del horno y cubrir con la crema de almendras.
Disponer los gajos de pera caramelizados por encima, en forma de abanico.
Hornear a fuego medio hasta que la masa esté dorada y la crema firme.
Servir tibia con un toque de azúcar impalpable o acompañada con helado de crema. ¡Y listo!