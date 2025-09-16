Brownie con batata: una receta de postre saludable para hacer en casa

Nada es más rico como un buen brownie. Sin embargo, si quieres una versión más saludable, esta receta con batata en su interior logra una textura increíblemente húmeda sin necesidad de exceso de manteca ni harina. Además, el dulzor natural de la batata contrasta con la intensidad del cacao amargo, y juntos forman un postre saludable y absolutamente rico. ¡Manos a la obra!