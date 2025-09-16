Brownie con batata: una receta de postre saludable para hacer en casa
Aprendé cómo hacer un brownie de batata y cacao intenso con esta receta paso a paso súper fácil. ¡Probala!
Nada es más rico como un buen brownie. Sin embargo, si quieres una versión más saludable, esta receta con batata en su interior logra una textura increíblemente húmeda sin necesidad de exceso de manteca ni harina. Además, el dulzor natural de la batata contrasta con la intensidad del cacao amargo, y juntos forman un postre saludable y absolutamente rico. ¡Manos a la obra!
Ingredientes
250 g de batata cocida y hecha puré
100 g de azúcar mascabo (o azúcar común)
2 huevos
60 g de cacao amargo en polvo
50 g de harina de almendras (o avena molida)
50 g de chips de chocolate amargo
2 cdas de aceite de coco (o manteca derretida)
1 cdita de esencia de vainilla
1 pizca de sal
Paso a paso de la receta
Precalentar el horno a 180°C y enmantecar un molde cuadrado de 20x20 cm.
En un bowl, mezclar el puré de batata con el azúcar y los huevos hasta obtener una crema homogénea.
Incorporar el cacao amargo, la harina de almendras, la sal y la vainilla. Mezclar con movimientos envolventes.
Añadir el aceite de coco y, por último, los chips de chocolate. Integrar sin batir demasiado.
Volcar la mezcla en el molde y hornear 25-30 minutos. El brownie debe quedar húmedo en el centro, no demasiado seco.
Dejar enfriar antes de cortar en cuadrados. ¡Y listo!