Receta de pastel de harina de castañas: postre sin gluten y muy sabroso

Prepara un pastel de harina de castañas casero, esponjoso y delicioso con esta receta simple y rápida.

Si buscás una receta diferente y deliciosa para sorprender a tu familia o amigos, este pastel de harina de castañas llamado castagnaccio es ideal. Su sabor característico y su textura suave lo convierten en un postre especial para cualquier ocasión.

El pastel de harina de castañas es un postre tradicional en muchas regiones europeas, especialmente en Italia y Francia, donde la castaña ha sido un ingrediente básico desde hace siglos. Su sabor ligeramente dulce y su textura húmeda hacen de este pastel un plato ideal para acompañar el té, el café o simplemente para disfrutar como postre después de una comida.

La harina de castañas, a diferencia de la harina de trigo, aporta un toque único y aromático que recuerda a los frutos secos tostados. Además, es naturalmente libre de gluten, lo que la convierte en una opción excelente para quienes buscan alternativas saludables o con restricciones dietéticas.

Preparar este pastel no requiere técnicas complicadas: con unos pocos ingredientes y pasos simples, se logra un resultado profesional y delicioso. Es posible combinarlo con chocolate, ralladura de cítricos o incluso un poco de licor para intensificar el sabor. La clave está en manejar bien la harina de castañas y batir correctamente los huevos y el azúcar para obtener un pastel ligero y esponjoso.

Este postre es ideal para meriendas, cumpleaños o reuniones familiares, y su aroma cálido y dulce llenará la cocina desde el primer momento. Preparar un pastel de harina de castañas en casa es una manera de traer tradición, sabor y un toque especial a cualquier ocasión.