Presenta:

Napsix

|

Receta

Receta de pastel de harina de castañas: postre sin gluten y muy sabroso

Prepara un pastel de harina de castañas casero, esponjoso y delicioso con esta receta simple y rápida.

Napsix

Pastel de harina de castañas: receta casera que combina tradición, sabor y una textura esponjosa.

Pastel de harina de castañas: receta casera que combina tradición, sabor y una textura esponjosa.

Shutterstock

Si buscás una receta diferente y deliciosa para sorprender a tu familia o amigos, este pastel de harina de castañas llamado castagnaccio es ideal. Su sabor característico y su textura suave lo convierten en un postre especial para cualquier ocasión.

El pastel de harina de castañas es un postre tradicional en muchas regiones europeas, especialmente en Italia y Francia, donde la castaña ha sido un ingrediente básico desde hace siglos. Su sabor ligeramente dulce y su textura húmeda hacen de este pastel un plato ideal para acompañar el , el café o simplemente para disfrutar como postre después de una comida.

Te Podría Interesar

La harina de castañas, a diferencia de la harina de trigo, aporta un toque único y aromático que recuerda a los frutos secos tostados. Además, es naturalmente libre de gluten, lo que la convierte en una opción excelente para quienes buscan alternativas saludables o con restricciones dietéticas.

Preparar este pastel no requiere técnicas complicadas: con unos pocos ingredientes y pasos simples, se logra un resultado profesional y delicioso. Es posible combinarlo con chocolate, ralladura de cítricos o incluso un poco de licor para intensificar el sabor. La clave está en manejar bien la harina de castañas y batir correctamente los huevos y el azúcar para obtener un pastel ligero y esponjoso.

Este postre es ideal para meriendas, cumpleaños o reuniones familiares, y su aroma cálido y dulce llenará la cocina desde el primer momento. Preparar un pastel de harina de castañas en casa es una manera de traer tradición, sabor y un toque especial a cualquier ocasión.

Si quieres un pastel sin gluten el castagnaccio es ideal
La receta de pastel de harina de castañas se originó en Europa, donde las castañas eran un alimento básico de invierno.

La receta de pastel de harina de castañas se originó en Europa, donde las castañas eran un alimento básico de invierno.

Ingredientes

Harina de castañas 200 g, huevos 4, azúcar 150 g, manteca derretida 100 g, leche 100 ml, polvo de hornear 1 cucharadita, esencia de vainilla 1 cucharadita, ralladura de limón 1 cucharadita, chocolate rallado opcional 50 g, pizca de sal, azúcar glass para decorar.

Paso a paso para que prepares pastel de harina de castatañas

  1. Precalienta el horno a 180 °C. Engrasa un molde redondo de 22-24 cm con manteca y espolvorea un poco de harina de castañas o cacao para que no se pegue el pastel.
  2. En un bol grande, bate los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla cremosa y de color claro. Esto incorporará aire, dando esponjosidad al pastel.
  3. Incorpora lentamente la manteca derretida y la leche, mezclando con movimientos envolventes para no perder la aireación de la mezcla.
  4. En otro recipiente, tamiza la harina de castañas junto con el polvo de hornear y la pizca de sal. Si vas a usar chocolate rallado, agrégalo aquí.
  5. Incorporá los ingredientes secos a la mezcla de huevos y manteca con movimientos suaves y envolventes hasta lograr una masa homogénea y sin grumos. Añade la esencia de vainilla y la ralladura de limón.
  6. Coloca la mezcla en el molde preparado y alisa la superficie con una espátu
  7. Cocina el pastel en horno precalentado durante 35 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio.
  8. Retira del horno y deja enfriar unos 10 minutos antes de desmoldar. Luego, coloca sobre una rejilla hasta que esté completamente frío.
  9. Espolvorea con azúcar glass y, si quieres, un poco más de chocolate rallado por encima. Sirve acompañado de un , café o helado de vainilla.
Acompaña una buena porción de este pastel con la infusión que más te guste
Esta receta se destaca por su textura esponjosa y aroma característico, que proviene del sabor único de la harina de castañas.

Esta receta se destaca por su textura esponjosa y aroma característico, que proviene del sabor único de la harina de castañas.

De la cocina a tu mesa

El pastel de harina de castañas es una opción perfecta para quienes buscan un postre diferente, aromático y con un sabor único. La harina de castañas aporta un aroma y dulzura natural que convierte este pastel en un plato especial, ideal para cualquier ocasión: desde meriendas familiares hasta celebraciones más formales.

Su preparación es sencilla y no requiere técnicas avanzadas, pero ofrece un resultado que impresiona por su textura esponjosa y su sabor profundo. Además, al ser libre de gluten, es apto para quienes buscan alternativas saludables sin sacrificar sabor ni calidad.

Este pastel permite variantes creativas: se puede combinar con chocolate, frutas secas, ralladura de cítricos o un toque de licor para intensificar su sabor. Prepararlo en casa no solo resulta delicioso, sino también reconfortante, ya que llena la cocina de aromas cálidos y nos conecta con la tradición repostera europea. ¡Y a disfrutar!

Archivado en

Notas Relacionadas