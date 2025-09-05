Presenta:

Receta de pastel de nata portugués: auténtico, cremoso y crujiente

Descubre la receta de pastel de nata portugués, crujiente por fuera y cremoso por dentro, ideal para acompañar café o sorprender a tu familia.

Deliciosa receta de pastel de nata para que llenes tu mesa de alegría y sabor.

La receta de pastel de nata portugués que comparto es ideal para preparar en casa este clásico de la pastelería portuguesa. Con una masa crujiente y un relleno cremoso de nata y yemas, podrás disfrutar de un postre auténtico que combina suavidad, dulzor y un toque aromático, perfecto para cualquier momento del día.

El pastel de nata portugués es uno de los postres más emblemáticos de Portugal y reconocido mundialmente por su sabor único y su textura inconfundible. Consiste en una base de masa hojaldrada muy crujiente y un relleno cremoso a base de nata, yemas de huevo y azúcar, que se hornea hasta obtener una superficie dorada y ligeramente caramelizada. Su origen se remonta a los monasterios portugueses del siglo XIX, donde las yemas de huevo sobrantes se utilizaban para crear estos pequeños y deliciosos pasteles.

Preparar pastel de nata en casa puede parecer un desafío, pero siguiendo una receta adecuada y prestando atención a la técnica, es posible lograr un resultado sorprendente. La clave está en obtener una masa hojaldrada bien crujiente y un relleno suave y cremoso que no se quiebre al hornearlo. Puedes disfrutarlo recién salido del horno, espolvoreado con un poco de canela y azúcar glass, o acompañarlo de café o . Esta receta permite acercarte a la auténtica experiencia portuguesa sin necesidad de salir de casa y sorprender a familiares y amigos con un postre elegante y tradicional.

La receta de pastel de nata se originó en los monasterios portugueses del siglo XIX, usando yemas de huevo sobrantes.

Ingredientes

Masa hojaldrada, nata líquida, yemas de huevo, azúcar, leche, harina de trigo, esencia de vainilla, canela en polvo (opcional), azúcar glass para decorar (opcional).

Sigue el paso a paso y prepara pastel de nata portugués

  1. Precalienta el horno a 250 °C y engrasa ligeramente un molde para muffins o tartaletas.
  2. Estira la masa hojaldrada sobre una superficie ligeramente enharinada y corta círculos para forrar los moldes individuales, asegurando que quede un poco de exceso para que la masa se mantenga dentro del molde.
  3. En una cacerola, calienta la nata, la leche y la esencia de vainilla a fuego medio, removiendo constantemente hasta que comience a humear, sin dejar que hierva.
  4. En un bol separado, mezcla las yemas de huevo con el azúcar y la harina tamizada hasta obtener una mezcla homogénea.
  5. Vierte lentamente la mezcla de nata caliente sobre las yemas, removiendo constantemente para evitar que las yemas se cocinen de golpe.
  6. Regresa la mezcla a la cacerola y cocina a fuego bajo durante unos minutos, removiendo continuamente hasta que la crema espese ligeramente. Retira del fuego y deja enfriar un poco.
  7. Vierte la crema en los moldes preparados con la masa hojaldrada, llenando hasta aproximadamente tres cuartos de su capacidad para permitir que la crema se expanda al hornear.
  8. Hornea durante 12-15 minutos a 250 °C hasta que la superficie se dore y aparezcan pequeñas burbujas caramelizadas. Si tu horno lo permite, activa el grill los últimos 2-3 minutos para lograr un dorado más intenso.
  9. Retira los pasteles del horno y deja enfriar unos minutos antes de desmoldarlos con cuidado.
  10. Espolvorea con canela y azúcar glass si deseas, y sirve templados para disfrutar de la textura crujiente de la masa y la cremosidad del relleno.
Se dice que la receta se popularizó internacionalmente gracias a los cafés de Lisboa que comenzaron a venderlo a turistas.

De la cocina a tu mesa

El pastel de nata portugués es un postre que combina tradición, sabor y elegancia en cada bocado. Su masa hojaldrada crujiente, junto con el relleno cremoso de nata y yemas, ofrece una experiencia sensorial única que encanta tanto a grandes como a pequeños. Prepararlo en casa permite controlar la frescura de los ingredientes y lograr una textura perfecta, algo difícil de conseguir en versiones compradas. Además, su versatilidad permite servirlo como merienda, postre después de una comida o acompañando un café, brindando un momento especial y memorable. Guardado correctamente, se puede saborear en las horas posteriores, aunque recién horneado siempre será más crujiente y sabroso. Este pastel de nata portugués demuestra que con técnica y dedicación es posible recrear un clásico de la pastelería portuguesa en tu propia cocina, ofreciendo un dulce irresistible que combina tradición, sabor auténtico y satisfacción en cada bocado. ¡Y a disfrutar!

