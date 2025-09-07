Receta de croissants rellenas de mermelada de frutillas, ideales para desayuno o merienda.

Esta receta de croissants rellenas de mermelada de frutillas es ideal para quienes buscan un desayuno o merienda casera, tierna y llena de sabor. Con pocos ingredientes y un poco de paciencia, puedes lograr un resultado profesional que encanta a todos.

Los croissants son un clásico de la repostería francesa reconocidos por su textura hojaldrada, crujiente por fuera y suave por dentro. Al rellenarlos con mermelada de frutillas, se obtiene una combinación deliciosa de sabor y dulzor natural, perfecta para disfrutar con café, té o un vaso de leche. Prepararlos en casa no solo garantiza frescura, sino que también permite ajustar la cantidad de azúcar y la intensidad del relleno según las preferencias de cada persona. La mermelada aporta jugosidad, mientras que la masa de croissant proporciona capas doradas y aireadas que hacen que cada bocado sea irresistible. Aunque parezca complicado, la clave está en respetar los tiempos de levado y el proceso de laminado de la masa. Esta preparación permite además personalizar los croissants: puedes agregar un toque de chocolate, nueces o incluso fresas frescas al relleno para crear variantes deliciosas. Al final, lo más satisfactorio es ver cómo los croissants se doran en el horno y liberar su aroma característico, que llena la cocina y anticipa un momento delicioso para compartir.

Una opción deliciosa es esta croissants rellenas con mermelada de frutillas. Preparar esta receta en casa permite ajustar el dulzor y la cantidad de mermelada al gusto de cada persona. Shutterstock

Ingredientes Masa de croissant (puede ser casera o comprada), mermelada de frutillas (al gusto), huevo batido para pincelar, azúcar glass (opcional para decorar), frutillas frescas (para decorar).

Paso a paso para que prepares croissants rellenas con mermelada de frutillas Precalienta el horno a 180 °C y prepara una bandeja con papel de hornear. Si usas masa de croissant comprada, estírala ligeramente sobre una superficie enharinada hasta formar triángulos uniformes. Coloca una cucharadita de mermelada de frutillas en la base de cada triángulo, evitando que se derrame por los bordes. Enrolla cada triángulo desde la base hacia la punta, formando el clásico croissant. Ajusta los bordes para sellarlos bien y que la mermelada no se escape durante la cocción. Coloca los croissants en la bandeja preparada, dejando espacio entre ellos para que puedan expandirse. Pincela la superficie con huevo batido para que adquieran un color dorado uniforme al hornearse. Deja que reposen unos 15 minutos antes de hornear para que la masa leve ligeramente y quede más aireada. Hornea los croissants durante 15-20 minutos, o hasta que estén dorados y crujientes por fuera. Retira del horno y deja enfriar unos minutos sobre una rejilla para que mantengan su textura hojaldrada. Opcionalmente, espolvorea con azúcar glass o algunas frutillas frescas antes de servir para un toque extra de dulzura y presentación elegante.