Receta de croissants rellenas de mermelada de frutillas, ideales para desayuno o merienda.
La receta de croissants rellenas de mermelada de frutillas combina sabor, suavidad y aroma casero en un dulce irresistible.
Esta receta de croissants rellenas de mermelada de frutillas es ideal para quienes buscan un desayuno o merienda casera, tierna y llena de sabor. Con pocos ingredientes y un poco de paciencia, puedes lograr un resultado profesional que encanta a todos.
Los croissants son un clásico de la repostería francesa reconocidos por su textura hojaldrada, crujiente por fuera y suave por dentro. Al rellenarlos con mermelada de frutillas, se obtiene una combinación deliciosa de sabor y dulzor natural, perfecta para disfrutar con café, té o un vaso de leche. Prepararlos en casa no solo garantiza frescura, sino que también permite ajustar la cantidad de azúcar y la intensidad del relleno según las preferencias de cada persona. La mermelada aporta jugosidad, mientras que la masa de croissant proporciona capas doradas y aireadas que hacen que cada bocado sea irresistible. Aunque parezca complicado, la clave está en respetar los tiempos de levado y el proceso de laminado de la masa. Esta preparación permite además personalizar los croissants: puedes agregar un toque de chocolate, nueces o incluso fresas frescas al relleno para crear variantes deliciosas. Al final, lo más satisfactorio es ver cómo los croissants se doran en el horno y liberar su aroma característico, que llena la cocina y anticipa un momento delicioso para compartir.
Te Podría Interesar
Ingredientes
Masa de croissant (puede ser casera o comprada), mermelada de frutillas (al gusto), huevo batido para pincelar, azúcar glass (opcional para decorar), frutillas frescas (para decorar).
Paso a paso para que prepares croissants rellenas con mermelada de frutillas
- Precalienta el horno a 180 °C y prepara una bandeja con papel de hornear.
- Si usas masa de croissant comprada, estírala ligeramente sobre una superficie enharinada hasta formar triángulos uniformes.
- Coloca una cucharadita de mermelada de frutillas en la base de cada triángulo, evitando que se derrame por los bordes.
- Enrolla cada triángulo desde la base hacia la punta, formando el clásico croissant. Ajusta los bordes para sellarlos bien y que la mermelada no se escape durante la cocción.
- Coloca los croissants en la bandeja preparada, dejando espacio entre ellos para que puedan expandirse.
- Pincela la superficie con huevo batido para que adquieran un color dorado uniforme al hornearse.
- Deja que reposen unos 15 minutos antes de hornear para que la masa leve ligeramente y quede más aireada.
- Hornea los croissants durante 15-20 minutos, o hasta que estén dorados y crujientes por fuera.
- Retira del horno y deja enfriar unos minutos sobre una rejilla para que mantengan su textura hojaldrada.
- Opcionalmente, espolvorea con azúcar glass o algunas frutillas frescas antes de servir para un toque extra de dulzura y presentación elegante.
De la cocina a tu mesa
Los croissants rellenas de mermelada de frutillas son un ejemplo perfecto de cómo un postre o desayuno clásico puede convertirse en un momento especial en casa. Su preparación, aunque requiere paciencia y atención a los detalles, recompensa con capas doradas, aireadas y llenas de sabor. La combinación de masa hojaldrada y el dulzor natural de la mermelada crea un equilibrio delicioso que conquista a todos, desde niños hasta adultos. Prepararlos en casa garantiza frescura, control de ingredientes y la posibilidad de personalizar cada croissant según gustos individuales. Además, es un plato versátil que se puede servir en desayunos, meriendas o incluso como postre ligero. Su aroma al hornearse llena la cocina de una fragancia irresistible, y su apariencia elegante invita a disfrutarlo en cualquier ocasión. Esta receta demuestra que los clásicos de la repostería francesa se pueden preparar en casa de manera accesible, logrando resultados profesionales y deliciosos. ¡Y a disfrutar!