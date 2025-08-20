Esta receta de flat croissant te va a encantar: crujientes y listos en minutos

Esta receta de flat croissant es ideal para quienes buscan una forma rápida y original de disfrutar la masa hojaldrada en casa. Con pocos pasos y un resultado sorprendente, estos croissants planos son perfectos para desayunos, meriendas o para acompañar un café . Crujientes por fuera, suaves por dentro y listos en minutos.

El flat croissant es una tendencia reciente que transforma el tradicional croissant en una versión más delgada, crujiente y visualmente llamativa. El flat croissant te permite lograr ese efecto moderno sin complicaciones, manteniendo el sabor y la textura hojaldrada que tanto gusta. La clave está en aplastar ligeramente la masa antes de hornear, lo que genera un croissant plano pero igualmente dorado y delicioso.

El resultado es un producto versátil que puedes dejar simple o rellenar con ingredientes dulces o salados . Puedes usar masa de croissant o masa de hojaldre , lo que lo hace aún más accesible. Además, no se requiere experiencia en panadería ni largos tiempos de levado: esta versión es ideal para quienes tienen poco tiempo y buscan algo distinto.

Perfectos para servir con mermelada , queso crema , chocolate o embutidos , los flat croissants se están convirtiendo en una opción popular en cafeterías y redes sociales. Al prepararlos en casa, puedes adaptarlos a tu gusto y sorprender con una receta diferente, elegante y muy fácil.

La receta de flat croissant nace como una versión moderna y más crujiente del clásico croissant francés.

Ingredientes

Masa de hojaldre 1 lámina rectangular, manteca derretida 2 cucharadas, azúcar 2 cucharadas (opcional), huevo 1 (para pintar), relleno a gusto (chocolate, mermelada, jamón y queso, etc.).

Desarrollo paso a paso para preparar flat croissant

Si usas masa de hojaldre refrigerada, retírala del frigorífico unos 10 minutos antes de comenzar para que se ablande ligeramente. Si es congelada, descongélala completamente siguiendo las instrucciones del envase. Coloca la lámina sobre una superficie limpia y ligeramente enharinada, y estírala un poco con un rodillo si deseas una textura más fina. Con un cuchillo o cortador de pizza, divide la masa en triángulos del tamaño deseado. Puedes hacerlos pequeños para porciones individuales o más grandes para un desayuno completo. Enrolla cada triángulo desde la base hacia la punta, como un croissant tradicional. Si quieres añadir relleno, colócalo en el centro antes de enrollar. Coloca cada croissant sobre una bandeja para horno cubierta con papel de hornear. Usando una hoja de papel vegetal o film de cocina, presiona suavemente cada croissant con la base de una sartén, una tabla o tus manos limpias. El objetivo es aplanarlos sin romperlos completamente. No es necesario que queden completamente finos, solo lo suficiente para que pierdan su forma curva. Bate el huevo en un bol pequeño y, con un pincel de cocina, pinta la superficie de los flat croissants. Esto ayudará a que queden dorados y brillantes. Si deseas una versión dulce, espolvorea un poco de azúcar sobre cada uno. Si prefieres algo salado, puedes añadir semillas, queso rallado o hierbas secas. Precalienta el horno a 200°C. Una vez que haya alcanzado la temperatura, introduce la bandeja y hornea durante 15 a 20 minutos, o hasta que los flat croissants estén dorados y crujientes. El tiempo puede variar según el horno y el grosor de la masa, así que vigílalos durante los últimos minutos. Retira del horno y deja enfriar sobre una rejilla para que no se humedezcan por debajo. Una vez tibios o fríos, puedes servirlos solos o acompañados de lo que prefieras. También puedes decorarlos con un glaseado simple, chocolate derretido o azúcar glass si los hiciste dulces.

Listos para degustarlos dulces o salados. La receta de flat croissant permite múltiples rellenos, desde dulce de leche hasta queso y jamón. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Los flat croissants se conservan bien durante 1 a 2 días a temperatura ambiente en un recipiente hermético. Si deseas guardarlos más tiempo, puedes congelarlos una vez fríos y recalentarlos brevemente en horno o tostadora.

La receta de flat croissant es una manera original y sencilla de reinventar un clásico de la panadería. Con un toque moderno y una textura crocante que los diferencia, estos croissants planos son ideales para cualquier ocasión. Al no requerir fermentación ni técnicas complejas, son perfectos para quienes se inician en la cocina o simplemente buscan una preparación práctica.

Además, se pueden adaptar fácilmente a versiones dulces o saladas, lo que los convierte en una opción versátil para todos los gustos. Ya sea para un desayuno especial, una merienda con amigos o una mesa de brunch, estos flat croissants se destacan por su sabor y presentación. ¡Y a disfrutar!